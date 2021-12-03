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Erdoğan: Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık
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https://tr.sputniknews.com/20211203/erdogan-ogretmenlik-meslek-kanununu-tbmmye-sunacagiz-1051415299.html
Erdoğan: Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık
Erdoğan: Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Meclis'e sunacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamasından ön çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, atama

Erdoğan: Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık

15:10 03.12.2021 (güncellendi: 15:24 03.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Meclis'e sunacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bu süreci tamamlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamasından ön çıkanlar şöyle:
Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Çok kişiyi kaybettik. Mukadder ömür son buluyor. Hepimizin varacağı yer malum orası.
Ülkemizdeki milyonlarca engelliyi temsilen aramızda bulunan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum.
750 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada.
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Meclis'e sunacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bu süreci tamamlayacağız.
Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık.
Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı.
2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık.
İstihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.
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