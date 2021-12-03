https://tr.sputniknews.com/20211203/erdogan-para-mal-ve-guc-yerli-yerine-konuldugunda-orada-huzur-guven-adalet-olur-1051426477.html
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarının yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim tek derdimiz var... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T20:19+0300
2021-12-03T20:19+0300
2021-12-03T20:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu."Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler" diyen Erdoğan, "Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz" diye konuştu.Kalkınmanın temel şartlarından birini de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız. Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarının yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız" dedi.Erdoğan şöyle devam etti:- Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın.
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
20:19 03.12.2021 (güncellendi: 20:39 03.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarının yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu.
"Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler" diyen Erdoğan, "Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz" diye konuştu.
Kalkınmanın temel şartlarından birini de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız. Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarının yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız" dedi.
Erdoğan şöyle devam etti:
- Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın.