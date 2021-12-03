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https://tr.sputniknews.com/20211203/erkan-petekkaya-hastaneye-kaldirildi-1051398756.html
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T02:46+0300
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yaşam
hastane
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Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Oyuncu Petekkaya, böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20181218/alkol-yasaklansin-diyen-erkan-etekkaya-ozur-diledi-1036687821.html
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hastane, erkan petekkaya

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

02:46 03.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeErkan Petekkaya
Erkan Petekkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya, böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
Erkan Petekkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2018
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