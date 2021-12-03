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https://tr.sputniknews.com/20211203/erkan-petekkaya-hastaneye-kaldirildi-1051398756.html
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T02:46+0300
2021-12-03T02:46+0300
2021-12-03T02:46+0300
yaşam
hastane
erkan petekkaya
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Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Oyuncu Petekkaya, böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20181218/alkol-yasaklansin-diyen-erkan-etekkaya-ozur-diledi-1036687821.html
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hastane, erkan petekkaya
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya, böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.