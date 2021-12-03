Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı: Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun

Siirt’te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi. Orhan’a adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabın bir paylaşımda bulundu.Mola, şu ifadeleri kullandı:
Oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.
Siirt’te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi. Orhan’a adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabın bir paylaşımda bulundu.
Mola, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın hakim eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah."
Sayın hakim eğer bu doğru ise adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiğiniz için size minnettarım. Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun inşallah ⚖️❤️ https://t.co/dHX4Cm1xep