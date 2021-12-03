https://tr.sputniknews.com/20211203/ezgi-moladan-musa-orhan-paylasimi-daha-nice-boyle-adil-kararlar-vereceginiz-gunlerimiz-olsun-1051426743.html

Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı: Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun

Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı: Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun

Oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T20:33+0300

2021-12-03T20:33+0300

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türkiye

ezgi mola

musa orhan

ipek er

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Siirt’te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi. Orhan’a adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.Daha önce Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla adli para cezası verilen oyuncu Ezgi Mola, 10 yıl hapis cezası kararının ardından sosyal medya hesabın bir paylaşımda bulundu.Mola, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211203/chpden-musa-orhan-tepkisi-bu-bir-siyasi-tercihin-sonucudur-1051425098.html

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ezgi mola, musa orhan, ipek er