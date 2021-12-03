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https://tr.sputniknews.com/20211203/fitch-turkiyenin-2021-yili-buyume-tahminini-yuzde-105e-yukseltti-1051398621.html
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10.5'e yükseltti
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10.5'e yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9.2'den yüzde 10.5'e çıkardı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T02:35+0300
2021-12-03T02:35+0300
ekonomi
türkiye
fitch
büyüme
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1.8 arttığı anımsatılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 10.5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fitch, eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9.2 büyüyeceğini öngörmüştü.Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3.5'ten yüzde 3.6'ya yükseltildiği kaydedildi.Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.
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türkiye, fitch, büyüme

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10.5'e yükseltti

02:35 03.12.2021
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9.2'den yüzde 10.5'e çıkardı.
Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1.8 arttığı anımsatılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 10.5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fitch, eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9.2 büyüyeceğini öngörmüştü.
Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3.5'ten yüzde 3.6'ya yükseltildiği kaydedildi.
Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.
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