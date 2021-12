https://tr.sputniknews.com/20211203/gobeginde-cikan-sivilceyi-sikinca-felc-kaldi-1051403729.html

Göbeğinde çıkan sivilceyi sıkınca felç kaldı

Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Muhammet Dikici, göbeğinde çıkan sivilceyi sıkınca enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdi. Dikici, 2 yıldır tekerlekli... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Muhammet Dikici çalışmak için gittiği Japonya’da göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye başvurdu.Hastanede yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.'Hayatımın geri kalanını böyle geçireceğim'Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini söyleyen Muhammet Dikici, “Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum. Şu an omurilik felciyim. Tedavisi şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında” dedi.'Engellilerin sorunlarını görmüyordum'Engelli olmadan önce kendisinin de engellilerin sorunlarını çok bilmediğini belirten Dikici, “Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyordum ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. İnsanlar buna dikkat etmeliler” diye konuştu'Her birey engelli adayı'Engellilerin en çok karşılaştığı sorunların başında, engelli rampalarının yol ile kot farkı olduğunu söyleyen Dikici, “Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Zaman zaman böyle kazalar başımıza geliyor. Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” şeklinde konuştu.

