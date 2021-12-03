https://tr.sputniknews.com/20211203/gokceada-kabatepe-hattinda-bazi-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1051405612.html

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T11:41+0300

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2021-12-03T11:42+0300

türkiye

gökçeada

çanakkale

iptal

sefer

fırtına

tcg gökçeada

feribot

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Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.Geyikli ile Bozcaada hattındaki seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211202/meteorolojiden-kiyi-ege-icin-saganak-yagis-uyarisi-1051390108.html

türkiye

gökçeada

çanakkale

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gökçeada, çanakkale, iptal, sefer, fırtına, tcg gökçeada, feribot