https://tr.sputniknews.com/20211203/guldal-aksit-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1051404133.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Güldal Akşit koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Güldal Akşit koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Güldal Akşit koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:50+0300

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recep tayyip erdoğan

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Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti danışmanı Güldal Akşit koronavirüs nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Akşit, koronavirüs tedavisi görüyordu.Akşit'in vefat haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit 23 Ocak 1960'da Malatya'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından olan Akşit, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı da yapmıştı. Akşit, eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

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recep tayyip erdoğan