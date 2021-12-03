Habertürk yazarı Altaylı: İlk seçenek Nebati değildi

"Ancak Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söylüyor. Bu görev için düşünülen ilk isim son zamanların kamuda popüler profesörü Erişah Arıcan. Üniversiteden, Varlık Fonu’na kadar pek çok kamu görevini aynı anda yürüten Arıcan’ın Saray’da çok popüler olduğu bilinmeyen bir şey değil. Bu popülarite, bu dönemde bir de “Bakanlık” ile taçlandırılmak istenmiş. Erişah Hanım’a Hazine ve Maliye Bakanlığı defalarca ve de ısrarla önerilmiş. Hatta bu konuda epey bir ısrara maruz kalmış. Ancak Nuh demiş peygamber dememiş. Bakanlık görevini kabul etmemiş. Ve görev Nureddin Nebati’ye kalmış. Hayırlı olsun."