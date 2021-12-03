https://tr.sputniknews.com/20211203/hemen-silinmesi-tavsiye-edilen-yeni-zararli-android-uygulamalari-aciklandi-1051397029.html

Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı

Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı

Akıllı telefonlardan hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamalarının listesi duyuruldu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T01:14+0300

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Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.ThreatFabric'in verdiği bilgiye göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şöyle:Diğer yandan Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211104/telefonunu-siyah-beyaz-kullanmak-bagimliliga-karsi-cozum-olur-mu-1050494651.html

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android, akıllı telefon, play store, uygulama