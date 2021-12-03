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Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı
Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı
Akıllı telefonlardan hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamalarının listesi duyuruldu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T01:14+0300
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Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.ThreatFabric'in verdiği bilgiye göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şöyle:Diğer yandan Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.
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android, akıllı telefon, play store, uygulama

Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı

01:14 03.12.2021
CC0 / / Android
 Android - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
CC0 / /
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Akıllı telefonlardan hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamalarının listesi duyuruldu.
Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan ve derhal silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı uygulamalar açıklandı.
ThreatFabric'in verdiği bilgiye göre, 4 ayrı zararlı altyapıyla birlikte küresel olarak dolaşımda olan uygulamalar şöyle:
Two Factor Authenticator (package name com.flowdivision)
Protection Guard (com.protectionguard.app)
QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)
Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)
QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)
QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)
PDF Document Scanner – Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)
PDF Document Scanner (com.docscanverifier.mobile)
PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)
CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)
Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)
Master Scanner Live (leaf.leave.exchang)
Gym and Fitness Trainer (gesture.enlist.say)
PDF AI: Text Recognizer (com.uykxx.noazg)
QR CreatorScanner (com.cinnamon.equal)
QR CreatorScanner (com.tag.right)
Diğer yandan Türkiye'deki kullanıcılar tarafından daha az indirildiği ve kullanıldığı tespit edilen uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığı öğrenildi.
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