https://tr.sputniknews.com/20211203/hirsizlar-kilitli-kapiyi-cilingire-disarida-kaldik-diyerek-actirmis-1051414112.html
Hırsızlar kilitli kapıyı çilingire ‘dışarıda kaldık’ diyerek açtırmış
Hırsızlar kilitli kapıyı çilingire ‘dışarıda kaldık’ diyerek açtırmış
Antalya’da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin lira, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan hırsızların, çilingire evin kapısını ‘dışarıda... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T14:59+0300
2021-12-03T14:59+0300
2021-12-03T14:59+0300
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antalya
hırsız
kepez
hırsızlık
güvenlik kamerası
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı. Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.’nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.
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antalya, hırsız, kepez, hırsızlık, güvenlik kamerası
Hırsızlar kilitli kapıyı çilingire ‘dışarıda kaldık’ diyerek açtırmış
Antalya’da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin lira, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan hırsızların, çilingire evin kapısını ‘dışarıda kaldık’ diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti.
Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.
Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.’nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.