https://tr.sputniknews.com/20211203/istanbula-gelen-iskocyali-turistler-5-pounda-2-kisilik-kahvalti-yaptik-1051419839.html
İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık
İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık
Sosyal medyada viral olan İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajında konuşan İskoçyalı turistler "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:55+0300
2021-12-03T16:55+0300
2021-12-03T17:00+0300
yaşam
video
istanbul
sosyal medya
turist
sokak
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röportaj
kahvaltı
pound
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İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan turistlerin videosu sosyal medyada viral oldu.İskoçyalı olduklarını söyleyen turistler, "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.Turistler, "Bu Birleşik Krallık'ta var mı?" sorusuna "Hayır, bir kahvaltı en az 30 pound" yanıtını verdi.TikTok videosunda turistler, "Döviz kuru yüzünden geldim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/istanbul-ekimde-son-2-yilin-turist-rekorunu-kirdi-1051325890.html
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video, istanbul, sosyal medya, turist, sokak, viral, röportaj, kahvaltı, pound
İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık
16:55 03.12.2021 (güncellendi: 17:00 03.12.2021)
Sosyal medyada viral olan İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajında konuşan İskoçyalı turistler "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.
İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan turistlerin videosu sosyal medyada viral oldu.
İskoçyalı olduklarını söyleyen turistler, "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.
Turistler, "Bu Birleşik Krallık'ta var mı?" sorusuna "Hayır, bir kahvaltı en az 30 pound" yanıtını verdi.
TikTok videosunda turistler, "Döviz kuru yüzünden geldim" ifadelerini kullandı.