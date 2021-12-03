https://tr.sputniknews.com/20211203/istanbula-gelen-iskocyali-turistler-5-pounda-2-kisilik-kahvalti-yaptik-1051419839.html

İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık

İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık

Sosyal medyada viral olan İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajında konuşan İskoçyalı turistler "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:55+0300

2021-12-03T16:55+0300

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yaşam

video

istanbul

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pound

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İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan turistlerin videosu sosyal medyada viral oldu.İskoçyalı olduklarını söyleyen turistler, "İstanbul çok ucuz, 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık" dedi.Turistler, "Bu Birleşik Krallık'ta var mı?" sorusuna "Hayır, bir kahvaltı en az 30 pound" yanıtını verdi.TikTok videosunda turistler, "Döviz kuru yüzünden geldim" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/istanbul-ekimde-son-2-yilin-turist-rekorunu-kirdi-1051325890.html

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