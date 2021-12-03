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https://tr.sputniknews.com/20211203/istanbulda-15-bin-nufuslu-sitenin-dogalgazdan-sonra-sulari-da-kesildi-1051413417.html
İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazdan sonra suları da kesildi
İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazdan sonra suları da kesildi
Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu nedeniyle doğalgazdan sonra suları da kesildi. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı sitenin... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T14:31+0300
2021-12-03T14:31+0300
türkiye
istanbul
elektrik
doğalgaz
esenyurt
su
site
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Fatura borcu yüzünden sularının da doğalgazları gibi kesildiğini öğrenen site sakinleri, duruma tepki göstermek için balkonlardan tencere tava çaldı. Yönetimin toplanan paralardan kendilerine pay çıkardığını ve siteye kayyum atanmasını istediklerini ifade eden site sakinleri yönetim istifa diye sloganları attı.'Hiçbir borcu doğru düzgün ödemiyorlar'Yaşanan olaylardan ötürü yaşadıklarını anlatan site sakini Filiz Alageyik, “Sitemizde aylık 3 buçuk ile 4 buçuk milyon arasında aidat toplanmakta. Bu aidatlar geçmiş borçların yapılandırılmasında kullanılması gerekirken hiçbir ödeme yapılmamış. Site yaşayan herkes biliyor ki yönetimi kendine aidatlardan pay çıkarıyor. Hiçbir borcu doğru düzgün ödemiyorlar.Yaşanan tüm sıkıntıları ise biz çekiyoruz. Geçen haftalarda doğalgazımız kesildi, kışın ortasında iki gün soğukta kaldık. Zar zor 600 bin lira civarında bir taksit ödediler ve açtırdılar. Tabi bu bir aylık bir süreç olacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra elektrikler kesildi jeneratör ile idare ettik. Bugün ise suyumuz kesildi ne yapacağız bilemiyorum. Pandemi döneminde su olmaması ne demek anlayamıyorum. Hiçbir yöneticiden cevap alamıyoruz. Yönetime çıkıyoruz korumalar önümüzde duvar oluyor” dedi.'Kayyım atanmasını istiyoruz'Kesintiler hakkında konuşan site sakini Ayşe Akyıldız ise, “Benim damadım korona hastası şu anda. Korona dediğin zaman temizliğin ne kadar önemli olduğu gelir aklınıza. Kızımda şuanda evde karantinada. Yani dışarı çıkamıyorlar, yazık günah değil mi bu insanlara. Tuvalete, banyoya gidemiyor bu insanlar.Sadece benim çocuklarım değil belki onlarca hasta çıkar. Ne yapacak bu insanlar soruyorum size. Ben şuanda çıktım onlara su aldım ve kapılarına bırakacağım. Biz aidatını ödeyen site sakinleri olarak bunları mı hak ediyoruz. Biz buraya bir an evvel kayyım atanmasını istiyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbulda-15-bin-nufuslu-sitenin-dogalgazi-kesildi-1051105060.html
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istanbul, elektrik, doğalgaz, esenyurt, su, site

İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazdan sonra suları da kesildi

14:31 03.12.2021
© DHAİstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
İstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© DHA
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Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu nedeniyle doğalgazdan sonra suları da kesildi. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı sitenin sakinleri ise duruma tencere tava çalarak tepki gösterdi.
Fatura borcu yüzünden sularının da doğalgazları gibi kesildiğini öğrenen site sakinleri, duruma tepki göstermek için balkonlardan tencere tava çaldı. Yönetimin toplanan paralardan kendilerine pay çıkardığını ve siteye kayyum atanmasını istediklerini ifade eden site sakinleri yönetim istifa diye sloganları attı.

'Hiçbir borcu doğru düzgün ödemiyorlar'

Yaşanan olaylardan ötürü yaşadıklarını anlatan site sakini Filiz Alageyik, “Sitemizde aylık 3 buçuk ile 4 buçuk milyon arasında aidat toplanmakta. Bu aidatlar geçmiş borçların yapılandırılmasında kullanılması gerekirken hiçbir ödeme yapılmamış. Site yaşayan herkes biliyor ki yönetimi kendine aidatlardan pay çıkarıyor. Hiçbir borcu doğru düzgün ödemiyorlar.
Yaşanan tüm sıkıntıları ise biz çekiyoruz. Geçen haftalarda doğalgazımız kesildi, kışın ortasında iki gün soğukta kaldık. Zar zor 600 bin lira civarında bir taksit ödediler ve açtırdılar. Tabi bu bir aylık bir süreç olacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra elektrikler kesildi jeneratör ile idare ettik. Bugün ise suyumuz kesildi ne yapacağız bilemiyorum. Pandemi döneminde su olmaması ne demek anlayamıyorum. Hiçbir yöneticiden cevap alamıyoruz. Yönetime çıkıyoruz korumalar önümüzde duvar oluyor” dedi.

'Kayyım atanmasını istiyoruz'

Kesintiler hakkında konuşan site sakini Ayşe Akyıldız ise, “Benim damadım korona hastası şu anda. Korona dediğin zaman temizliğin ne kadar önemli olduğu gelir aklınıza. Kızımda şuanda evde karantinada. Yani dışarı çıkamıyorlar, yazık günah değil mi bu insanlara. Tuvalete, banyoya gidemiyor bu insanlar.
Sadece benim çocuklarım değil belki onlarca hasta çıkar. Ne yapacak bu insanlar soruyorum size. Ben şuanda çıktım onlara su aldım ve kapılarına bırakacağım. Biz aidatını ödeyen site sakinleri olarak bunları mı hak ediyoruz. Biz buraya bir an evvel kayyım atanmasını istiyorum” diye konuştu.
İstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
24 Kasım, 14:11
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