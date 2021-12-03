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https://tr.sputniknews.com/20211203/iyi-partiden-jokerli-ekonomi-videosu-bu-ucube-sistem-ve-yonetime-artik-sessiz-kalamayiz-1051428164.html
İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu: Bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız
İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu: Bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı ifadelerinin 2019 yapımı Joker filminden bir sahneyle birleştirildiği bir video paylaştı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T21:12+0300
2021-12-03T21:12+0300
2021-12-03T21:12+0300
türkiye
video
recep tayyip erdoğan
iyi parti
twitter
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İYİ Parti'nin Twitter hesabından paylaştığı videoda, Joker filminden bir sahne ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili sözleri birleştirildi.Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim” sözleri sonrası Joker karakterinin kahkaha attığı sahne yer aldı.#EzberiBoz etiketiyle paylaşılan videoya "Ekonomi başta olmak üzere her başlıkta milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" notu düşüldü.
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video, recep tayyip erdoğan, iyi parti, twitter
İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu: Bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı ifadelerinin 2019 yapımı Joker filminden bir sahneyle birleştirildiği bir video paylaştı.
İYİ Parti'nin Twitter hesabından paylaştığı videoda, Joker filminden bir sahne ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili sözleri birleştirildi.
Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “
Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim” sözleri sonrası Joker karakterinin kahkaha attığı sahne yer aldı.
#EzberiBoz etiketiyle paylaşılan videoya "Ekonomi başta olmak üzere her başlıkta milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" notu düşüldü.