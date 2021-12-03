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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi
Adana'da içinde çok sayıda Afgan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, polisten kaçtığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tatla... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T07:28+0300
2021-12-03T07:27+0300
türkiye
kaza
kaçak göç
kaçak göçmenler
minibüs
tarla
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Adana'da polis ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı.Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesindeki karayolunda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi'ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.Polis, pamuk tarlasında göçmen aradıKazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı.Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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kaza, kaçak göç, kaçak göçmenler, minibüs, tarla

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi

07:28 03.12.2021
© AAKaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Adana'da içinde çok sayıda Afgan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, polisten kaçtığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tatla atarak pamuk tarlasına devrildi. Kaza sonrası pamuk tarlasına kaçan göçmenlerden 5'i yakalandı.
Adana'da polis ekipleri, kaçak yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı.
Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesindeki karayolunda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.
Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi'ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.

Polis, pamuk tarlasında göçmen aradı

Kazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı.

Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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