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https://tr.sputniknews.com/20211203/kasim-ayinda-en-cok-sivri-biber-fiyati-artti-1051399075.html
Kasım ayında en çok sivri biber fiyatı arttı
Kasım ayında en çok sivri biber fiyatı arttı
İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte kasımda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 28.67 ile sivri biber, en fazla azalan ürünün ise yüzde 25.66... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T03:06+0300
2021-12-03T03:06+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
gıda
zam
sivri biber
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, fiyatı yüzde 28.67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; konut harcamaları grubundan yüzde 25.73 ile tüp gaz, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 24.81 ile maç giriş bileti ücreti, diğer harcamalar grubundan yüzde 23.80 ile mahkeme ve avukatlık hizmet ücreti, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17.31 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamaları grubundan yüzde 15.96 patlıcan ile ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 14.85 ile benzin olarak belirlendi.Kasımda kıvırcık salata yüzde 25.66 ucuzladıGeçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata, yüzde 25.66 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18.08 ile limon, yüzde 15.45 ile pırasa, yüzde 14.99 ile ıspanak, yüzde 13.89 ayva ve yüzde 7.22 muz olarak kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/tzob-kasimda-uretici-market-fiyat-farki-9-kata-ulasti-1051321550.html
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istanbul ticaret odası (ito), gıda, zam, sivri biber

Kasım ayında en çok sivri biber fiyatı arttı

03:06 03.12.2021
© Fotoğraf : İHAsivri biber
sivri biber - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf : İHA
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İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte kasımda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 28.67 ile sivri biber, en fazla azalan ürünün ise yüzde 25.66 ile kıvırcık salata olduğu bildirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, fiyatı yüzde 28.67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; konut harcamaları grubundan yüzde 25.73 ile tüp gaz, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 24.81 ile maç giriş bileti ücreti, diğer harcamalar grubundan yüzde 23.80 ile mahkeme ve avukatlık hizmet ücreti, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17.31 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamaları grubundan yüzde 15.96 patlıcan ile ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 14.85 ile benzin olarak belirlendi.

Kasımda kıvırcık salata yüzde 25.66 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata, yüzde 25.66 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18.08 ile limon, yüzde 15.45 ile pırasa, yüzde 14.99 ile ıspanak, yüzde 13.89 ayva ve yüzde 7.22 muz olarak kayıtlara geçti.
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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