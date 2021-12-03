https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html

Kılıçdaroğlu, TÜİK'e gideceğini duyurdu: Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun

Kılıçdaroğlu, TÜİK'e gideceğini duyurdu: Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de TÜİK'e gideceğini duyurdu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:16+0300

2021-12-03T10:16+0300

2021-12-03T10:22+0300

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

politika

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de TÜİK'e gideceğini duyurdu.Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten bir gün önce randevu talep ettiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda ise yüzde 21.31 oldu. Enflasyon böylece 3 yılın zirvesine çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/tuik-kasimda-enflasyon-yuzde-351-artti-1051402627.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)