https://tr.sputniknews.com/20211203/koronavirus-salgini-sonrasi-anksiyete-bozuklugunun-tedavisi-icin-rusyada-yeni-bir-ilac-gelistirildi-1051419477.html

Rusya'dan koronavirüs salgını sonrası anksiyete bozukluğu tedavisi için yeni ilaç

Rusya'dan koronavirüs salgını sonrası anksiyete bozukluğu tedavisi için yeni ilaç

Rusya’da ‘Ulusal Teknolojik İnisiyatifi’nin (NTI) ‘Avineiro’ projesi çerçevesinde Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan kaygı bozukluğunun tedavisi için... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:47+0300

2021-12-03T16:47+0300

2021-12-03T16:49+0300

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anksiyete

koronavirüs

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Anksiyete bozuklukları, dünyada zihinsel ve bilişsel sağlık problemlerinde önemli bir artışa yol açan koronavirüsün en yaygın sonuçları arasında yer alıyor. Günlük hayatta kalıcı, aşırı ve gerçekçi olmayan kaygılara sahip olma şeklinde tanımlanan anksiyete bozukluğu, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ) engelliliğin altıncı en yaygın nedenlerinden biri. Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi anksiyeteden muzdarip.Sputnik’e konuşan Avineiro projesinin tıbbi direktörü Elena Yakubova, “Bir dizi adrenerjik reseptör ve serotonin reseptör grubunu yüksek seçicilikle etkileyen ve anksiyolitik, antidepresan ve bilişsel bir etki sağlayan yeni nesil bir molekül (Aviander ilacı) geliştirdik. İkinci fazın klinik öncesi ve klinik denemeleri, ilacın yüksek etkinliği ve güvenliğini ortaya koydu” dedi.Yakubova, Aviander ilacı ile yapılan sekiz haftalık tedavinin sonucunda, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeğindeki (HARS) toplam puanın yarıdan fazla azaldığını ve ilacın belirgin bir antidepresan sonuç verdiğini belirterek, “Faz 3 klinik deneyleri şu anda iki endikasyonda devam ediyor. Birincisi genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, ikincisi ise geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonu ile ilişkili nörolojik bozukluklar” diye konuştu.‘Neuronet’ çalışma grubu başkanı Andrey İvaşenko ise, ilacın merkezi sinir sisteminin postkoid bozukluklarının nörorehabilitasyonunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, “Bu hipotezin klinik denemelerin üçüncü aşamasında doğrulanması durumunda, Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki milyonlarca hastanın kovid sonrası merkezi sinir sistemi bozukluklarının modern ve etkili tedavisini almasını sağlayacak olan Aviander ilacının tescilini hızlandırmaya karar verebilir ve aynı zamanda önemli bir ihracat potansiyeli yaratabilir” ifadelerini kullandı.NTI'ye göre, Yaygın Anksiyete Bozukluğu (GAD) ilaçlarının küresel pazardaki payı 7 milyar dolar civarındayken, Rusya’nın payının yıllık ortalama yüzde 15.1 büyüme oranıyla 11 milyar rublenin (yaklaşık 150 milyon dolar) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210716/rus-psikiyatrist-kovid-19-gecirenlerde-demans-anksiyete-ve-depresyon-goruyoruz-1044977474.html

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