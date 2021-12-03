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Kremlin: Putin ve Biden görüşmesi için teklif edilen tarihler arasında 7 Aralık da var
Kremlin: Putin ve Biden görüşmesi için teklif edilen tarihler arasında 7 Aralık da var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme için henüz üzerinde anlaşılmış kesin bir tarih... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:19+0300
2021-12-03T15:19+0300
sergey lavrov
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Peskov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının dün Ukrayna krizini ele almak üzere gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Putin ile Biden arasındaki görüşmenin tarihi ile ilgili soru karşısında Peskov, “Henüz kesin bir tarih üzerinde anlaşılmış değil. Çalışmalar yürütülüyor. Format olaraksa video konferanstan bahsediliyor” dedi.Peskov, görüşmenin bire bir mi heyetlerin katılımıyla mı gerçekleşeceği sorularıyla ilgili de “Henüz kesin bir anlayışa varılmadı. Bunların hepsi netleştirilmesi gereken nüanslar” açıklamasını yaptı.Görüşmenin 7 Aralık’ta düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, bunun da başka tarihlerin de konuşulduğunu belirtti. Peskov, toplantının gelecek hafta da bir hafta sonra da gerçekleşebileceğini ifade etti.“Üzerinde anlaşılmış bir tarih yok. İki tarafın da tarih konusunda farklı teklifleri var. Ancak henüz uyum sağlanamadı” diyen Peskov, görüşmenin ‘her an’ beklenebileceğini de ekledi.‘Lavrov ve Blinken görüşmesi iyi bir fırsattı’Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün Stockholm’de gerçekleştirilen görüşme ile ilgili de açıklama yaptı.Kremlin Sözcüsü, “Lavrov görüşme hakkında detaylı bilgi verdi. Bu görüşmenin iki taraf için de tutumlarını çok net ve anlaşılır bir şekilde açıklamak için iyi bir fırsat olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Tutumlar pek çok konuda birbirinden farklı” dedi.
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sergey lavrov

Kremlin: Putin ve Biden görüşmesi için teklif edilen tarihler arasında 7 Aralık da var

15:19 03.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin, Joe Biden
Vladimir Putin, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme için henüz üzerinde anlaşılmış kesin bir tarih olmadığını, ancak 7 Aralık ve başka tarihlerin teklif edildiğini söyledi.
Peskov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının dün Ukrayna krizini ele almak üzere gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Putin ile Biden arasındaki görüşmenin tarihi ile ilgili soru karşısında Peskov, “Henüz kesin bir tarih üzerinde anlaşılmış değil. Çalışmalar yürütülüyor. Format olaraksa video konferanstan bahsediliyor” dedi.
Peskov, görüşmenin bire bir mi heyetlerin katılımıyla mı gerçekleşeceği sorularıyla ilgili de “Henüz kesin bir anlayışa varılmadı. Bunların hepsi netleştirilmesi gereken nüanslar” açıklamasını yaptı.
Görüşmenin 7 Aralık’ta düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, bunun da başka tarihlerin de konuşulduğunu belirtti. Peskov, toplantının gelecek hafta da bir hafta sonra da gerçekleşebileceğini ifade etti.
Üzerinde anlaşılmış bir tarih yok. İki tarafın da tarih konusunda farklı teklifleri var. Ancak henüz uyum sağlanamadı” diyen Peskov, görüşmenin ‘her an’ beklenebileceğini de ekledi.

‘Lavrov ve Blinken görüşmesi iyi bir fırsattı’

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün Stockholm’de gerçekleştirilen görüşme ile ilgili de açıklama yaptı.
Kremlin Sözcüsü, “Lavrov görüşme hakkında detaylı bilgi verdi. Bu görüşmenin iki taraf için de tutumlarını çok net ve anlaşılır bir şekilde açıklamak için iyi bir fırsat olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Tutumlar pek çok konuda birbirinden farklı” dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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