https://tr.sputniknews.com/20211203/kuzey-marmara-otoyolunda-seyir-halindeki-tirda-yangin-cikti-1051420822.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın motor kısmında başlayan yangın kabin bölümünü tamamen sardı. Sürücünün emniyet şeridinde durduğu TIR... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:15+0300

2021-12-03T17:15+0300

2021-12-03T17:15+0300

türkiye

yangın

tir

istanbul havalimanı

tır şöförü

kuzey marmara otoyolu

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TIR yangını saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tüneli çıkışı İstanbul Havalimanı istikametinde çıktı. PB 1361 EC plakalı TIR sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanları fark etti. TIR'ı emniyet şeridinde durduran sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede sürücü kabinini sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'a müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.Kullanılamaz hale gelen TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın alev alev yandığı anları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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türkiye

istanbul havalimanı

kuzey marmara otoyolu

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yangın, tir, istanbul havalimanı, tır şöförü, kuzey marmara otoyolu