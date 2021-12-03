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https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-geliyor-uzmanlar-cati-malzemeleri-konusunda-uyarilarda-bulundu-1051417469.html
Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu
Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu
Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Lodos ve şiddetli fırtınada çatıların uçmaması için sağlam malzemelerin kullanılması... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:59+0300
2021-12-03T15:59+0300
türkiye
istanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
lodos
çatı
uyarı
tehlike
uzman
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Geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos İstanbul'da 528 çatının hasar almasına neden oldu. Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Fırtınanın oluşturduğu tahribat ile çatıların sağlamlığı konusu gündeme geldi.Uzmanlar, iklim şartlarına göre hesaplama yapılarak yapıların oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, fırtınadan korunmak için ahşap çatılardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, çelik konstrüksiyon ve metal yapıların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.Marmara ve Karadeniz bölgelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos birçok yapıda hasar oluşmasına neden oldu. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İstanbul'da yoğun bir şekilde etkili olan fırtınada 528 çatı hasar aldı. Fırtınanın oluşturduğu tahribat ile çatıların sağlamlığı konusu gündeme geldi.Uzmanlar, doğru projelendirilmemiş yapıların bu tür felaketlerde hasar aldığını belirtiyor. Fırtınadan alınacak hasarı minimum seviyeye indirmek için, iklim şartlarına göre hesaplama yapılarak yapıların geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-donuyor-meteoroloji-sari-kodlu-uyari-verdi-1051400287.html
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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, lodos, çatı, uyarı, tehlike, uzman

Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu

15:59 03.12.2021
© İHALodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu
Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA
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Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Lodos ve şiddetli fırtınada çatıların uçmaması için sağlam malzemelerin kullanılması gerektiğini belirten uzmanlar, çelik konstrüksiyon ve metal yapıların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos İstanbul'da 528 çatının hasar almasına neden oldu. Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Fırtınanın oluşturduğu tahribat ile çatıların sağlamlığı konusu gündeme geldi.
Uzmanlar, iklim şartlarına göre hesaplama yapılarak yapıların oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, fırtınadan korunmak için ahşap çatılardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, çelik konstrüksiyon ve metal yapıların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos birçok yapıda hasar oluşmasına neden oldu. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İstanbul'da yoğun bir şekilde etkili olan fırtınada 528 çatı hasar aldı. Fırtınanın oluşturduğu tahribat ile çatıların sağlamlığı konusu gündeme geldi.
Uzmanlar, doğru projelendirilmemiş yapıların bu tür felaketlerde hasar aldığını belirtiyor. Fırtınadan alınacak hasarı minimum seviyeye indirmek için, iklim şartlarına göre hesaplama yapılarak yapıların geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
YAŞAM
Lodos geri dönüyor: Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi
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