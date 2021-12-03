https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-geliyor-uzmanlar-cati-malzemeleri-konusunda-uyarilarda-bulundu-1051417469.html

Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu

Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu

Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Lodos ve şiddetli fırtınada çatıların uçmaması için sağlam malzemelerin kullanılması... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T15:59+0300

2021-12-03T15:59+0300

2021-12-03T15:59+0300

türkiye

istanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

lodos

çatı

uyarı

tehlike

uzman

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Geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos İstanbul'da 528 çatının hasar almasına neden oldu. Meteoroloji, İstanbul için sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Fırtınanın oluşturduğu tahribat ile çatıların sağlamlığı konusu gündeme geldi.Uzmanlar, iklim şartlarına göre hesaplama yapılarak yapıların oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, fırtınadan korunmak için ahşap çatılardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, çelik konstrüksiyon ve metal yapıların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.Marmara ve Karadeniz bölgelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos birçok yapıda hasar oluşmasına neden oldu. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İstanbul'da yoğun bir şekilde etkili olan fırtınada 528 çatı hasar aldı. Fırtınanın oluşturduğu tahribat ile çatıların sağlamlığı konusu gündeme geldi.Uzmanlar, doğru projelendirilmemiş yapıların bu tür felaketlerde hasar aldığını belirtiyor. Fırtınadan alınacak hasarı minimum seviyeye indirmek için, iklim şartlarına göre hesaplama yapılarak yapıların geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-donuyor-meteoroloji-sari-kodlu-uyari-verdi-1051400287.html

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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, lodos, çatı, uyarı, tehlike, uzman