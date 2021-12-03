https://tr.sputniknews.com/20211203/manchester-united-premier-ligde-3-mac-sonra-kazandi-1051399880.html
Manchester United, Premier Lig'de 3 maç sonra kazandı
Manchester United, Premier Lig'de 3 maç sonra kazandı
İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-2 yendi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T05:19+0300
2021-12-03T05:19+0300
2021-12-03T05:19+0300
spor
premier lig
cristiano ronaldo
arsenal
manchester united
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Haftaya 8. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki Arsenal'ı ağırladı.Arsenal'ı 13. dakikada öne geçiren gol tartışmalara yol açtı. Manchester United kalecisi De Gea, köşe vuruşu sırasında takım arkadaşı Fred'in darbesiyle yerde kaldı. De Gea sırtı sahaya dönük şekilde yerde yatarken Smith Rowe, ceza sahasının dışına seken topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem, Manchester United oyuncularının itirazlarına rağmen VAR incelemesi sonunda gol kararı verdi.Fernandes'in 44. dakikadaki golüyle skora denge getiren Manchester United, 52. dakikada Cristiano Ronaldo ile 2-1 öne geçti.Arsenal, Odegaard'ın 54. dakikada kaydettiği golle durumu eşitlese de Ronaldo, 70. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.Zor bir sezon geçiren Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı.Puanını 21'e çıkaran Manchester United, 7. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı.Ronaldo, 800 gol barajını geçti36 yaşındaki Ronaldo maç sonunda kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 801'e yükseltti.Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini milli takım, 450'sini Real Madrid, 130'unu Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini de Sporting Lizbon formasıyla attı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/chelsea-premier-ligde-liderligini-surdurdu-1051356276.html
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premier lig, cristiano ronaldo, arsenal, manchester united
Manchester United, Premier Lig'de 3 maç sonra kazandı
İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-2 yendi.
Haftaya 8. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki Arsenal'ı ağırladı.
Arsenal'ı 13. dakikada öne geçiren gol tartışmalara yol açtı. Manchester United kalecisi De Gea, köşe vuruşu sırasında takım arkadaşı Fred'in darbesiyle yerde kaldı. De Gea sırtı sahaya dönük şekilde yerde yatarken Smith Rowe, ceza sahasının dışına seken topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem, Manchester United oyuncularının itirazlarına rağmen VAR incelemesi sonunda gol kararı verdi.
Fernandes'in 44. dakikadaki golüyle skora denge getiren Manchester United, 52. dakikada Cristiano Ronaldo ile 2-1 öne geçti.
Arsenal, Odegaard'ın 54. dakikada kaydettiği golle durumu eşitlese de Ronaldo, 70. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.
Zor bir sezon geçiren Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı.
Puanını 21'e çıkaran Manchester United, 7. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı.
Ronaldo, 800 gol barajını geçti
36 yaşındaki Ronaldo maç sonunda kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 801'e yükseltti.
Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini milli takım, 450'sini Real Madrid, 130'unu Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini de Sporting Lizbon formasıyla attı.