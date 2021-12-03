https://tr.sputniknews.com/20211203/merkez-bankasindan-dolara-bir-mudahale-daha-1051409348.html

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası, bir hafta içinde döviz kurlarına ikinci kez doğrudan müdahale gerçekleştirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:10+0300

2021-12-03T13:10+0300

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merkez bankası

döviz

ekonomi

euro

dolar

dolar/tl

euro/tl

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Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye TCMB'den müdahale geldi. Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahaleler sonrası kurlar kısa bir süreliğine yüzde 3,5 civarı değer kaybetti.Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.Müdahalenin ardından 13,50'ye kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez Bankası, 7 yıl sonra ilk kez geçen çarbamba günü dövize doğrudan müdahale etmişti. MB bugün, bu hafta ikinci kez dövize müdahale etmiş oldu.

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2021

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merkez bankası, döviz, euro, dolar, dolar/tl, euro/tl