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Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha
Merkez Bankası, bir hafta içinde döviz kurlarına ikinci kez doğrudan müdahale gerçekleştirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:10+0300
2021-12-03T13:27+0300
merkez bankası
döviz
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye TCMB'den müdahale geldi. Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahaleler sonrası kurlar kısa bir süreliğine yüzde 3,5 civarı değer kaybetti.Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.Müdahalenin ardından 13,50'ye kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez Bankası, 7 yıl sonra ilk kez geçen çarbamba günü dövize doğrudan müdahale etmişti. MB bugün, bu hafta ikinci kez dövize müdahale etmiş oldu.
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merkez bankası, döviz, euro, dolar, dolar/tl, euro/tl

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

13:10 03.12.2021 (güncellendi: 13:27 03.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Merkez Bankası, bir hafta içinde döviz kurlarına ikinci kez doğrudan müdahale gerçekleştirdi.
Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye TCMB'den müdahale geldi.
Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahaleler sonrası kurlar kısa bir süreliğine yüzde 3,5 civarı değer kaybetti.
Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.
Müdahalenin ardından 13,50'ye kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası, 7 yıl sonra ilk kez geçen çarbamba günü dövize doğrudan müdahale etmişti. MB bugün, bu hafta ikinci kez dövize müdahale etmiş oldu.
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