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Bakan Akar: Toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür
Bakan Akar: Toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:56+0300
2021-12-03T18:21+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.Bakan Akar burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür"Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.Bakan Akar’ın söz konusu ziyareti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad liderliğindeki Suriye Parlamentosu'nun Hatay'ın Türkiye topraklarına katılışının 82. yılında bir bildiri yayınlayarak Hatay'ın geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağını duyurmasına tepki olarak gerçekleştiği bildirildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, tsk, hulusi akar

Bakan Akar: Toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür

16:56 03.12.2021 (güncellendi: 18:21 03.12.2021)
© AAMilli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.
Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Bakan Akar burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür"

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Akar’ın söz konusu ziyareti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad liderliğindeki Suriye Parlamentosu'nun Hatay'ın Türkiye topraklarına katılışının 82. yılında bir bildiri yayınlayarak Hatay'ın geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağını duyurmasına tepki olarak gerçekleştiği bildirildi.
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