https://tr.sputniknews.com/20211203/muharrem-ince-bir-daha-gelmem-dedigi-programa-tekrar-cikti-benim-oradaki-tavrim-size-degildi-1051396049.html

Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'

Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sebebiyle konuk olduğu televizyon programında yayına ara verilmesine tepki gösteren Muharrem İnce, aynı kanalda, aynı... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T00:32+0300

2021-12-03T00:32+0300

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global televizyonunda yayınlanan 'Siyaset Özel' programına tekrar konuk oldu. İnce daha önce katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenerek, programı terk etmişti.Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" şeklinde konuşmuştu.2 Kasım Perşembe akşamı aynı programa katılan Muharrem İnce. programın başında şu açıklamayı yaptı:

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muharrem ince, canlı yayın, tepki