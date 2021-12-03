Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global televizyonunda yayınlanan 'Siyaset Özel' programına tekrar konuk oldu. İnce daha önce katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenerek, programı terk etmişti.Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" şeklinde konuşmuştu.2 Kasım Perşembe akşamı aynı programa katılan Muharrem İnce. programın başında şu açıklamayı yaptı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sebebiyle konuk olduğu televizyon programında yayına ara verilmesine tepki gösteren Muharrem İnce, aynı kanalda, aynı programa yeniden konuk oldu. İnce, yayının başında "Benim oradaki tavrım size ya da kanalınıza değildi" açıklamasını yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global televizyonunda yayınlanan 'Siyaset Özel' programına tekrar konuk oldu.
İnce daha önce katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenerek, programı terk etmişti.
Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" şeklinde konuşmuştu.
2 Kasım Perşembe akşamı aynı programa katılan Muharrem İnce. programın başında şu açıklamayı yaptı:
"Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi."