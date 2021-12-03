Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211203/muharrem-ince-bir-daha-gelmem-dedigi-programa-tekrar-cikti-benim-oradaki-tavrim-size-degildi-1051396049.html
Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'
Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sebebiyle konuk olduğu televizyon programında yayına ara verilmesine tepki gösteren Muharrem İnce, aynı kanalda, aynı... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T00:32+0300
2021-12-03T00:33+0300
politika
muharrem ince
canlı yayın
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044574007_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f7eacc5774ece3ed48705fe870e57e6a.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global televizyonunda yayınlanan 'Siyaset Özel' programına tekrar konuk oldu. İnce daha önce katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenerek, programı terk etmişti.Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" şeklinde konuşmuştu.2 Kasım Perşembe akşamı aynı programa katılan Muharrem İnce. programın başında şu açıklamayı yaptı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1044574007_82:0:1166:813_1920x0_80_0_0_a441585424bcef9505444d32e75b1792.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muharrem ince, canlı yayın, tepki

Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'

00:32 03.12.2021 (güncellendi: 00:33 03.12.2021)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sebebiyle konuk olduğu televizyon programında yayına ara verilmesine tepki gösteren Muharrem İnce, aynı kanalda, aynı programa yeniden konuk oldu. İnce, yayının başında "Benim oradaki tavrım size ya da kanalınıza değildi" açıklamasını yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global televizyonunda yayınlanan 'Siyaset Özel' programına tekrar konuk oldu.
İnce daha önce katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenerek, programı terk etmişti.
Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" şeklinde konuşmuştu.
2 Kasım Perşembe akşamı aynı programa katılan Muharrem İnce. programın başında şu açıklamayı yaptı:
"Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:32Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı
01:23Belarus ordusuna Rus yapımı zırhlı araç takviyesi
01:18Antalya'da 16 yaşındaki Ahmet Görkem, salıncaktan düşerek yaşamını yitirdi
01:14Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı
00:58Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 20 zam
00:49Ticaret Bakanlığı ile Diyanet'e ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
00:38Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı
00:38Elon Musk, Tesla marka düdüğü 50 dolardan satışa çıkardı
00:34Toyota Türkiye CEO’su değişti: Yeni görev bir Türk’e emanet
00:32CIA belgeleri: Teşkilat, çalışanlarının çocuklara cinsel suç işlediğini bildiği halde örtbas etti
00:32Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa yeniden çıktı: 'Benim oradaki tavrım size değildi'
00:22Merkel, askeri törenle göreve veda etti
00:08Freni boşalan TIR, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı
00:04Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri: 'Çöpler bir an önce alınmazsa daha çok balık ölecek'
DünKaramollaoğlu'ndan sağlıkçılara zam çağrısı: Atılan adım eksik kalmıştır
Dün'Yeni Alman hükümetinde göç konusunda ortak çalışıp Türkiye'yi AB'den uzak tutma anlayışı var'
Dün‘Cheeseburger balığı’ Rus fotoğrafçının kamerasına yakalandı
DünMersin'de belediyenin işlettiği kafede masa ve sandalyeleri kırdılar
DünABD Hazine Bakanlığı: Yaptırım listesine alınan Belaruslular AB’ye kaçak göçmen akışında rol aldı
DünÜmit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz