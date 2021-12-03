https://tr.sputniknews.com/20211203/muharrem-ince-tekerlekli-sandalyede-basketbol-oynadi-1051424450.html
Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı
Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcular ile bir araya gelerek tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T18:59+0300
2021-12-03T18:59+0300
2021-12-03T18:59+0300
türkiye
basketbol
muharrem ince
engelli
3 aralık dünya engelliler günü
tekerlekli sandalye
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da spor salonunda engelli sporcular ile bir araya geldi. Burada sporcularla sohbet eden İnce, daha sonra forma giyip tekerlekli sandalyeye oturdu. İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli sporcularla Basketbol oynadı.Karşılaşmada Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri de forma giydi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/muharrem-ince-bir-daha-gelmem-dedigi-programa-tekrar-cikti-benim-oradaki-tavrim-size-degildi-1051396049.html
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basketbol, muharrem ince, engelli, 3 aralık dünya engelliler günü, tekerlekli sandalye, memleket partisi
Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcular ile bir araya gelerek tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da spor salonunda engelli sporcular ile bir araya geldi. Burada sporcularla sohbet eden İnce, daha sonra forma giyip tekerlekli sandalyeye oturdu.
İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli sporcularla Basketbol oynadı.
Karşılaşmada Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri de forma giydi.