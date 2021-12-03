https://tr.sputniknews.com/20211203/muharrem-ince-tekerlekli-sandalyede-basketbol-oynadi-1051424450.html

Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı

Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcular ile bir araya gelerek tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T18:59+0300

2021-12-03T18:59+0300

2021-12-03T18:59+0300

türkiye

basketbol

muharrem ince

engelli

3 aralık dünya engelliler günü

tekerlekli sandalye

memleket partisi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da spor salonunda engelli sporcular ile bir araya geldi. Burada sporcularla sohbet eden İnce, daha sonra forma giyip tekerlekli sandalyeye oturdu. İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli sporcularla Basketbol oynadı.Karşılaşmada Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri de forma giydi.

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basketbol, muharrem ince, engelli, 3 aralık dünya engelliler günü, tekerlekli sandalye, memleket partisi