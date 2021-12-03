Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi

© İHA Üye devletler en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini sürdüren ve bu yönde turizm vizyonuna sahip gelişmekte olan en fazla 3 adet destinasyon ile başvuruda bulundu.