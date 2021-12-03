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Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi
Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, Nevşehir'in Mustafapaşa Köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesini ‘kırsal turizm destinasyonu’ olarak ödüllendirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, turizmi kırsal kalkınma, dönüşüm ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefiyle bu yıl ‘En İyi Turizm Köyleri Girişimi’ başlatan BM Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'den iki kırsal turizm destinasyonunu seçti.
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kültür ve turizm bakanlığı, фото, turizm, birleşmiş milletler dünya turizm örgütü (unwto)

Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi

13:35 03.12.2021 (güncellendi: 13:42 03.12.2021)
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, Nevşehir'in Mustafapaşa Köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesini ‘kırsal turizm destinasyonu’ olarak ödüllendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, turizmi kırsal kalkınma, dönüşüm ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefiyle bu yıl ‘En İyi Turizm Köyleri Girişimi’ başlatan BM Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'den iki kırsal turizm destinasyonunu seçti.
© AANevşehir'in Mustafapaşa köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü'nün 24. Genel Kurulu'nda ödül aldı.
Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Nevşehir'in Mustafapaşa köyü ile Sakarya'nın Taraklı ilçesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü'nün 24. Genel Kurulu'nda ödül aldı.
© İHAYarışmada, 32 ülkeden toplam 44 kırsal turizm destinasyonu, ayırt edici doğal ve kültürel özellikleri, korunmuş geleneksel yaşam tarzı ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal ekonomik faaliyetlere ilişkin kapasiteleri nedeniyle bu unvanı taşımaya uygun bulundu. Mustafapaşa ile Taraklı, 75 ülkenin 175 başvurusu içerisinden ödüle layık görülen destinasyonlar arasına girmeyi başardı.
Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yarışmada, 32 ülkeden toplam 44 kırsal turizm destinasyonu, ayırt edici doğal ve kültürel özellikleri, korunmuş geleneksel yaşam tarzı ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal ekonomik faaliyetlere ilişkin kapasiteleri nedeniyle bu unvanı taşımaya uygun bulundu. Mustafapaşa ile Taraklı, 75 ülkenin 175 başvurusu içerisinden ödüle layık görülen destinasyonlar arasına girmeyi başardı.
© İHAGenel Kurul'da Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlık ettiği heyet temsil etti. Bakan Yardımcısı Yavuz'un heyetinde, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ile Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yer aldı.
Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Genel Kurul'da Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlık ettiği heyet temsil etti. Bakan Yardımcısı Yavuz'un heyetinde, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ile Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yer aldı.
© İHAKültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerlendirmeleri neticesinde, 2021 yılı için iletilen başvurular arasındaki Nevşehir Mustafapaşa ve Sakarya Taraklı destinasyonları, bağımsız ve uluslararası bir değerlendirme kurulunun çalışmaları sonucu ödülü almaya hak kazandı.
Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerlendirmeleri neticesinde, 2021 yılı için iletilen başvurular arasındaki Nevşehir Mustafapaşa ve Sakarya Taraklı destinasyonları, bağımsız ve uluslararası bir değerlendirme kurulunun çalışmaları sonucu ödülü almaya hak kazandı.
© İHAÜye devletler en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini sürdüren ve bu yönde turizm vizyonuna sahip gelişmekte olan en fazla 3 adet destinasyon ile başvuruda bulundu.
Mustafapaşa Köyü ile Taraklı ilçesi, dünya turizminin en iyi iki kırsal destinasyonu seçildi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Üye devletler en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini sürdüren ve bu yönde turizm vizyonuna sahip gelişmekte olan en fazla 3 adet destinasyon ile başvuruda bulundu.
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