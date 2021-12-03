https://tr.sputniknews.com/20211203/nasa-astronotlari-13-uzay-yuruyusunu-tamamladi-1051423771.html

NASA astronotları, 13. uzay yürüyüşünü tamamladı

NASA astronotları, 13. uzay yürüyüşünü tamamladı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki anteni değiştirmek için görevlendirilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, bu yıl 13. uzay... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T18:42+0300

2021-12-03T18:42+0300

2021-12-03T18:42+0300

yaşam

yürüyüş

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uzay

astronot

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NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, Thomas Marshburn ve Kayla Barron isimli astronotlar, arızalı anteni değiştirip, 13. uzay yürüyüşünü tamamlayarak 6 saat 32 dakika sonra istasyona döndü.Diğer yandan, NASA Twitter üzerinden, astronot Kayla Barron'un "Harikaydı" ifadesini paylaşarak gelecekteki uzay yürüyüşleri için ilerleme kaydedildiğini aktardı.NASA, ISS'de görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki "tehditkar çöpler" nedeniyle iptal etmişti.NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya ISS'ye zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kalmıştı.Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/nasa-yeni-bir-gezegen-kesfetti-bir-yil-yalnizca-16-saat-suruyor-1051316891.html

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