https://tr.sputniknews.com/20211203/nasa-astronotlari-13-uzay-yuruyusunu-tamamladi-1051423771.html
NASA astronotları, 13. uzay yürüyüşünü tamamladı
NASA astronotları, 13. uzay yürüyüşünü tamamladı
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki anteni değiştirmek için görevlendirilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, bu yıl 13. uzay... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T18:42+0300
2021-12-03T18:42+0300
2021-12-03T18:42+0300
yaşam
yürüyüş
nasa
uzay
astronot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103213/48/1032134839_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_6b7bb916ede00edebbed2ee5469a92fb.jpg
NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, Thomas Marshburn ve Kayla Barron isimli astronotlar, arızalı anteni değiştirip, 13. uzay yürüyüşünü tamamlayarak 6 saat 32 dakika sonra istasyona döndü.Diğer yandan, NASA Twitter üzerinden, astronot Kayla Barron'un "Harikaydı" ifadesini paylaşarak gelecekteki uzay yürüyüşleri için ilerleme kaydedildiğini aktardı.NASA, ISS'de görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki "tehditkar çöpler" nedeniyle iptal etmişti.NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya ISS'ye zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kalmıştı.Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/nasa-yeni-bir-gezegen-kesfetti-bir-yil-yalnizca-16-saat-suruyor-1051316891.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103213/48/1032134839_78:0:2741:1997_1920x0_80_0_0_ab1dcedc540621141938ef1b8ba03409.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yürüyüş, nasa, uzay, astronot
NASA astronotları, 13. uzay yürüyüşünü tamamladı
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki anteni değiştirmek için görevlendirilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, bu yıl 13. uzay yürüyüşünü tamamladı.
NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, Thomas Marshburn ve Kayla Barron isimli astronotlar, arızalı anteni değiştirip, 13. uzay yürüyüşünü tamamlayarak 6 saat 32 dakika sonra istasyona döndü.
Diğer yandan, NASA Twitter üzerinden, astronot Kayla Barron'un "Harikaydı" ifadesini paylaşarak gelecekteki uzay yürüyüşleri için ilerleme kaydedildiğini aktardı.
NASA, ISS'de görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki "tehditkar çöpler" nedeniyle iptal etmişti.
NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya ISS'ye zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kalmıştı.
Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirilmişti.