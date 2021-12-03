https://tr.sputniknews.com/20211203/nbade-30-yil-sonra-en-farkli-galibiyet-rekoru-kirildi-1051418102.html

NBA'de 30 yıl sonra en farklı galibiyet rekoru kırıldı

NBA'de 30 yıl sonra en farklı galibiyet rekoru kırıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:17+0300

2021-12-03T16:17+0300

2021-12-03T16:17+0300

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NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdıDetroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.Sonuçlar:New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

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abd, basketbol, nba, galibiyet, rekor, lig, nba all-star, fark