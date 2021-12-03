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Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana: İlk vakalarımızdan bazıları Avrupa'dan geldi
Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana: İlk vakalarımızdan bazıları Avrupa'dan geldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirilen koronavirüs varyantı Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke olan Botsvana, ülkede... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:36+0300
2021-12-03T17:40+0300
koronavirüs
botsvana
koronavirüs
omicron
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Nerede ortaya çıktığı bilinmeyen ancak ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, daha sonra da Botsvana'da tespit edilen Omicron varyantı birçok ülkeyi Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlama getirmeye ve başka önlemler almaya sevk etti. Omicron varyantına ilişkin CNN'e konuşan Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkedeki ilk vakaların tespit edildiği kişiler arasında Avrupa'dan gelen diplomatların bulunduğunu açıkladı.Masisi, seyahat kısıtlamalarını 'gereksiz' olarak nitelendirirken, "Daha iyi bir ifade olmadığı için sorumsuzca diyebilirim" ifadelerini kullandı. Botsvana'daki ilk vakalara dair "Söz konusu diplomatlar bazı ülkelerden geldiler ve Botsvana'ya ulaşmak için bir dizi ülkeden geçtiler" diyen Masisi, diplomatların uyruklarını belirtmedi ancak 'bazılarının Avrupa'dan geldiğini' ve 'bazılarının başka yerlerde bulunmuş olduğunu' söyledi. Omicron'un tespit edildiği diplomatların Avrupa'dan Botswana'ya gelip gelmediği sorulduğunda Masisi, "Gerçekten öyle oldu" yanıtını verdi.Botsvana geçen hafta yapılan bir açıklamada, ülkede diplomatik bir görev kapsamında bulunan yabancı diplomatlardan dördünde koronavirüsün bazı mutasyonlarının incelendiğini bildirmişti. Ülkeye 7 Kasım'da giden ve 11 Kasım'da Botsvana'dan ayrılan söz konusu diplomatlarda koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilmişti.Ülkede şimdiye dek 20 Omicron vakası belirlendi.'Virüs jeopolitikleştirilmemeli'Botsvana Devlet Başkanlığı sözcüsü Batlhalefi Leagajang, diplomatların uyruklarını açıklamayacaklarını ifade ederek, buna gerekçe olarak da, 'virüsün jeopolitikleştirilmemesi gerektiğini' göstermişti.Daha önce de Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni varyantı erken tespit ettikleri için cezalandırıldıklarından şikayet ederek seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bilim-insanlari-uyardi-cok-sayida-mutasyonu-bulunan-bir-koronavirus-varyanti-kesfedildi-1051131962.html
https://tr.sputniknews.com/20211201/guney-afrikadan-omicron-varyanti-nedeniyle-seyahat-kisitlamasi-uygulayan-ulkelere-tepki-1051349598.html
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botsvana, koronavirüs, omicron

Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana: İlk vakalarımızdan bazıları Avrupa'dan geldi

17:36 03.12.2021 (güncellendi: 17:40 03.12.2021)
© REUTERS / Foreign and Commonwealth OfficeBotsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Foreign and Commonwealth Office
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirilen koronavirüs varyantı Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke olan Botsvana, ülkede varyanta ilişkin testleri pozitif çıkan kişilerden bazılarının Avrupa'dan gelen diplomatlar olduğunu açıkladı.
Nerede ortaya çıktığı bilinmeyen ancak ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, daha sonra da Botsvana'da tespit edilen Omicron varyantı birçok ülkeyi Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlama getirmeye ve başka önlemler almaya sevk etti.
Omicron varyantına ilişkin CNN'e konuşan Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkedeki ilk vakaların tespit edildiği kişiler arasında Avrupa'dan gelen diplomatların bulunduğunu açıkladı.
Masisi, seyahat kısıtlamalarını 'gereksiz' olarak nitelendirirken, "Daha iyi bir ifade olmadığı için sorumsuzca diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Botsvana'daki ilk vakalara dair "Söz konusu diplomatlar bazı ülkelerden geldiler ve Botsvana'ya ulaşmak için bir dizi ülkeden geçtiler" diyen Masisi, diplomatların uyruklarını belirtmedi ancak 'bazılarının Avrupa'dan geldiğini' ve 'bazılarının başka yerlerde bulunmuş olduğunu' söyledi.
Omicron'un tespit edildiği diplomatların Avrupa'dan Botswana'ya gelip gelmediği sorulduğunda Masisi, "Gerçekten öyle oldu" yanıtını verdi.
labaratuvar-deney - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
KORONAVİRÜS
Koronavirüs bağışıklığına karşı yeni tehdit: 32 mutasyonlu Botsvana varyantı
25 Kasım, 09:52
Botsvana geçen hafta yapılan bir açıklamada, ülkede diplomatik bir görev kapsamında bulunan yabancı diplomatlardan dördünde koronavirüsün bazı mutasyonlarının incelendiğini bildirmişti. Ülkeye 7 Kasım'da giden ve 11 Kasım'da Botsvana'dan ayrılan söz konusu diplomatlarda koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilmişti.
Ülkede şimdiye dek 20 Omicron vakası belirlendi.

'Virüs jeopolitikleştirilmemeli'

Botsvana Devlet Başkanlığı sözcüsü Batlhalefi Leagajang, diplomatların uyruklarını açıklamayacaklarını ifade ederek, buna gerekçe olarak da, 'virüsün jeopolitikleştirilmemesi gerektiğini' göstermişti.
Daha önce de Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni varyantı erken tespit ettikleri için cezalandırıldıklarından şikayet ederek seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istemişti.
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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Güney Afrika'dan Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere tepki
1 Aralık, 21:48
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