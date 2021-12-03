https://tr.sputniknews.com/20211203/omicronun-tespit-edildigi-ikinci-ulke-botsvana-ilk-vakalarimizdan-bazilari-avrupadan-geldi-1051421665.html
Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana: İlk vakalarımızdan bazıları Avrupa'dan geldi
Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana: İlk vakalarımızdan bazıları Avrupa'dan geldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirilen koronavirüs varyantı Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke olan Botsvana, ülkede... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:36+0300
2021-12-03T17:36+0300
2021-12-03T17:40+0300
koronavirüs
botsvana
koronavirüs
omicron
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Nerede ortaya çıktığı bilinmeyen ancak ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, daha sonra da Botsvana'da tespit edilen Omicron varyantı birçok ülkeyi Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlama getirmeye ve başka önlemler almaya sevk etti. Omicron varyantına ilişkin CNN'e konuşan Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkedeki ilk vakaların tespit edildiği kişiler arasında Avrupa'dan gelen diplomatların bulunduğunu açıkladı.Masisi, seyahat kısıtlamalarını 'gereksiz' olarak nitelendirirken, "Daha iyi bir ifade olmadığı için sorumsuzca diyebilirim" ifadelerini kullandı. Botsvana'daki ilk vakalara dair "Söz konusu diplomatlar bazı ülkelerden geldiler ve Botsvana'ya ulaşmak için bir dizi ülkeden geçtiler" diyen Masisi, diplomatların uyruklarını belirtmedi ancak 'bazılarının Avrupa'dan geldiğini' ve 'bazılarının başka yerlerde bulunmuş olduğunu' söyledi. Omicron'un tespit edildiği diplomatların Avrupa'dan Botswana'ya gelip gelmediği sorulduğunda Masisi, "Gerçekten öyle oldu" yanıtını verdi.Botsvana geçen hafta yapılan bir açıklamada, ülkede diplomatik bir görev kapsamında bulunan yabancı diplomatlardan dördünde koronavirüsün bazı mutasyonlarının incelendiğini bildirmişti. Ülkeye 7 Kasım'da giden ve 11 Kasım'da Botsvana'dan ayrılan söz konusu diplomatlarda koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilmişti.Ülkede şimdiye dek 20 Omicron vakası belirlendi.'Virüs jeopolitikleştirilmemeli'Botsvana Devlet Başkanlığı sözcüsü Batlhalefi Leagajang, diplomatların uyruklarını açıklamayacaklarını ifade ederek, buna gerekçe olarak da, 'virüsün jeopolitikleştirilmemesi gerektiğini' göstermişti.Daha önce de Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni varyantı erken tespit ettikleri için cezalandırıldıklarından şikayet ederek seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bilim-insanlari-uyardi-cok-sayida-mutasyonu-bulunan-bir-koronavirus-varyanti-kesfedildi-1051131962.html
https://tr.sputniknews.com/20211201/guney-afrikadan-omicron-varyanti-nedeniyle-seyahat-kisitlamasi-uygulayan-ulkelere-tepki-1051349598.html
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botsvana, koronavirüs, omicron
Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke Botsvana: İlk vakalarımızdan bazıları Avrupa'dan geldi
17:36 03.12.2021 (güncellendi: 17:40 03.12.2021)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirilen koronavirüs varyantı Omicron'un tespit edildiği ikinci ülke olan Botsvana, ülkede varyanta ilişkin testleri pozitif çıkan kişilerden bazılarının Avrupa'dan gelen diplomatlar olduğunu açıkladı.
Nerede ortaya çıktığı bilinmeyen ancak ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, daha sonra da Botsvana'da tespit edilen Omicron varyantı birçok ülkeyi Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlama getirmeye ve başka önlemler almaya sevk etti.
Omicron varyantına ilişkin CNN'e konuşan Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkedeki ilk vakaların tespit edildiği kişiler arasında Avrupa'dan gelen diplomatların bulunduğunu açıkladı.
Masisi, seyahat kısıtlamalarını 'gereksiz' olarak nitelendirirken, "Daha iyi bir ifade olmadığı için sorumsuzca diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Botsvana'daki ilk vakalara dair "Söz konusu diplomatlar bazı ülkelerden geldiler ve Botsvana'ya ulaşmak için bir dizi ülkeden geçtiler" diyen Masisi, diplomatların uyruklarını belirtmedi ancak 'bazılarının Avrupa'dan geldiğini' ve 'bazılarının başka yerlerde bulunmuş olduğunu' söyledi.
Omicron'un tespit edildiği diplomatların Avrupa'dan Botswana'ya gelip gelmediği sorulduğunda Masisi, "Gerçekten öyle oldu" yanıtını verdi.
Botsvana geçen hafta yapılan bir açıklamada, ülkede diplomatik bir görev kapsamında bulunan yabancı diplomatlardan dördünde koronavirüsün bazı mutasyonlarının incelendiğini bildirmişti. Ülkeye 7 Kasım'da giden ve 11 Kasım'da Botsvana'dan ayrılan söz konusu diplomatlarda koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilmişti.
Ülkede şimdiye dek 20 Omicron vakası belirlendi.
'Virüs jeopolitikleştirilmemeli'
Botsvana Devlet Başkanlığı sözcüsü Batlhalefi Leagajang, diplomatların uyruklarını açıklamayacaklarını ifade ederek, buna gerekçe olarak da, 'virüsün jeopolitikleştirilmemesi gerektiğini' göstermişti.
Daha önce de Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni varyantı erken tespit ettikleri için cezalandırıldıklarından şikayet ederek seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istemişti.