Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211203/opec-grubu-gunluk-400-bin-varillik-uretim-artisi-planina-devam-edecek-1051398879.html
OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek
OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T02:54+0300
2021-12-03T02:54+0300
ekonomi
rusya
opec
petrol
petrol üretimi
opec+
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/73/1028057300_0:197:3500:2166_1920x0_80_0_0_d8b14ad802ca0a9b92e39824f4ac1a49.jpg
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 23. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası temelleri doğrultusunda, ocak ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı aldığı ifade edildi.Grubun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri takip etmek, piyasayı daha yakından izlemek ve gerektiğinde üretim ayarlamaları yapmak için toplantılarına devam edeceği kaydedildi.OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 4 Ocak'ta yapılacak.OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşmasıSalgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.OPEC+ grubu, son olarak temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.Toplantı öncesi petrol piyasalarındaki gelişmelerSalgında ilk şokun atlatılmasının ardından hızla toparlanma sürecine giren küresel ekonomi talepte artışa neden olurken, petrol fiyatları arzın artan talep karşısında yetersiz kalmasıyla son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.ABD, akaryakıt fiyatlarında da artışa neden olan bu durumdan sorumlu tuttuğu OPEC+ grubuna yüksek petrol fiyatlarına karşı üretimini artırma çağrısında bulundu.Ancak grup, daha önce aldığı karara bağlı kalarak günlük petrol üretiminde her ay kademeli olarak 400 bin varillik artış planına devam etti.Üretim artışı çağrısı cevapsız kalan ABD, büyük petrol tüketicisi ülkelere stratejik petrol rezervlerinden koordineli satış önerisinde bulundu. Talebi Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'den karşılık bulan ülke, 23 Kasım'da stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak rezerv satışı hamlesi fiyatlar üzerinde kısmi bir gerilemeye neden olsa da yetersiz kaldı. Petrol fiyatları, Dünya Sağlık Örgütü'nün 25 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni bir varyantının tespit edildiğini açıklamasıyla sert düşüş gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211123/beyaz-saraydan-benzin-fiyatina-fren-stratejik-petrol-rezervlerinden-50-milyon-varil-kullanilacak-1051068920.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/73/1028057300_175:0:3326:2363_1920x0_80_0_0_70479e942dbf60e8d9198912e001d971.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, opec, petrol, petrol üretimi, opec+

OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

02:54 03.12.2021
© REUTERS / Sergei KarpukhinPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Abone ol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı aldı.
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 23. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası temelleri doğrultusunda, ocak ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı aldığı ifade edildi.
Grubun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri takip etmek, piyasayı daha yakından izlemek ve gerektiğinde üretim ayarlamaları yapmak için toplantılarına devam edeceği kaydedildi.
OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 4 Ocak'ta yapılacak.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Salgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.
OPEC+ grubu, son olarak temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.

Toplantı öncesi petrol piyasalarındaki gelişmeler

Salgında ilk şokun atlatılmasının ardından hızla toparlanma sürecine giren küresel ekonomi talepte artışa neden olurken, petrol fiyatları arzın artan talep karşısında yetersiz kalmasıyla son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.
ABD, akaryakıt fiyatlarında da artışa neden olan bu durumdan sorumlu tuttuğu OPEC+ grubuna yüksek petrol fiyatlarına karşı üretimini artırma çağrısında bulundu.
Ancak grup, daha önce aldığı karara bağlı kalarak günlük petrol üretiminde her ay kademeli olarak 400 bin varillik artış planına devam etti.
Üretim artışı çağrısı cevapsız kalan ABD, büyük petrol tüketicisi ülkelere stratejik petrol rezervlerinden koordineli satış önerisinde bulundu. Talebi Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'den karşılık bulan ülke, 23 Kasım'da stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.
ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak rezerv satışı hamlesi fiyatlar üzerinde kısmi bir gerilemeye neden olsa da yetersiz kaldı. Petrol fiyatları, Dünya Sağlık Örgütü'nün 25 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni bir varyantının tespit edildiğini açıklamasıyla sert düşüş gösterdi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
EKONOMİ
Benzin fiyatına fren çabası: Stratejik stoklarını devreye sokan ABD'ye Asya devleri de eşlik edecek
23 Kasım, 15:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:06Kasım ayında en çok sivri biber fiyatı arttı
02:54OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek
02:46Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
02:35Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10.5'e yükseltti
02:25Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı
02:19Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
02:14Maske uyarısı yapan market çalışanlarına silah çeken zanlının, 41 ayrı suçtan kaydı çıktı
01:57Rusya'dan NATO'ya İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini dışlayan bir anlaşma yapma önerisi
01:51Biden kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planını açıkladı
01:46Eğlence mekanında çıkan kavgada 25 şüpheliden 19'u tutuklandı
01:32Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı
01:23Belarus ordusuna Rus yapımı zırhlı araç takviyesi
01:18Antalya'da 16 yaşındaki Ahmet Görkem, salıncaktan düşerek yaşamını yitirdi
01:14Hemen silinmesi tavsiye edilen yeni zararlı Android uygulamaları açıklandı
00:58Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 20 zam
00:49Ticaret Bakanlığı ile Diyanet'e ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
00:38Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı
00:38Elon Musk, Tesla marka düdüğü 50 dolardan satışa çıkardı
00:34Toyota Türkiye CEO’su değişti: Yeni görev bir Türk’e emanet
00:32CIA belgeleri: Teşkilat, çalışanlarının çocukları istismar ettiğini bildiği halde örtbas etti