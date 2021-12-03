https://tr.sputniknews.com/20211203/oyuncak-tabancali-soyguncu-kuyumcu-tarafindan-vuruldu-1051410881.html

Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu

Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu

Şanlıurfa'da elinde tabanca ile girdiği iş yerinde kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit eden Nihat Açıkgöz, 720 gram altını alıp kaçtı. Kendisini takip eden... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:37+0300

2021-12-03T13:37+0300

2021-12-03T13:37+0300

türkiye

şanlıurfa

soygun

oyuncak

silahlı soygun

silah

kuyumcu

tabanca

oyuncak silah

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Şanlıurfa'da elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım'dan altınları istedi.Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşette koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım, tarafından bacağından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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şanlıurfa, soygun, oyuncak, silahlı soygun, silah, kuyumcu, tabanca, oyuncak silah