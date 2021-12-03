https://tr.sputniknews.com/20211203/oyuncak-tabancali-soyguncu-kuyumcu-tarafindan-vuruldu-1051410881.html
Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu
Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu
Şanlıurfa'da elinde tabanca ile girdiği iş yerinde kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit eden Nihat Açıkgöz, 720 gram altını alıp kaçtı. Kendisini takip eden... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:37+0300
2021-12-03T13:37+0300
2021-12-03T13:37+0300
türkiye
şanlıurfa
soygun
oyuncak
silahlı soygun
silah
kuyumcu
tabanca
oyuncak silah
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Şanlıurfa'da elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım'dan altınları istedi.Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşette koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım, tarafından bacağından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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şanlıurfa, soygun, oyuncak, silahlı soygun, silah, kuyumcu, tabanca, oyuncak silah
Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu
Şanlıurfa'da elinde tabanca ile girdiği iş yerinde kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit eden Nihat Açıkgöz, 720 gram altını alıp kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından ayağından tabanca ile vurulan soyguncu, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
Şanlıurfa'da elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım'dan altınları istedi.
Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşette koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.
Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım, tarafından bacağından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.
Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü.
Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.