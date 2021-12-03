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Patronu tarafından burnu kırılan çalışana hapis talebi
Patronu tarafından burnu kırılan çalışana hapis talebi
İzmir’de kafede pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep K.’nin burnunu kıran işletme sahibi Osman D. hakkında, hazırlanan iddianamede 4 yıl 6 aya kadar hapsi... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T12:23+0300
2021-12-03T12:23+0300
türkiye
izmir
mahkeme
şiddet
hapis
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Karşıyaka'daki bir kafede 7 Mayıs'ta yaşanan olayda, işletmenin ortaklarından Osman D., pastacı yardımcısı olarak çalışan 23 yaşındaki Zeynep K.’nin imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü.DHA’nın aktardığına göre, Osman D.'nin tepki gösterdiği Zeynep K., "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Zeynep K.’nin burnu kırıldı.Saldırı sonrasında Zeynep K. de kendini savunmak için mutfaktan aldığı tavayla Osman D.'ye vurdu. Olayın ardından Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Zeynep K.’nin, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmıyla yüzüme 1 kere vurdu, gözüme ve burnuma denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet beyi aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet beyin arabasıyla geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet bey, beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı" dediği öğrenildi.Avukat Murat Turgut Minar'ın, Zeynep K. ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddianameyi tamamlayan savcı, Osman D. hakkında, 'silahla kasten nitelikli yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isterken, Zeynep K. hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.'Can havliyle kendini savundu'Zeynep K.’nin burnunun kırılması sonrasında can havliyle kendisini korumaya çalışmasının sanık tarafından şikayet konusu yapıldığını belirten avukat Minar, "Müvekkilim bu davanın içinde dahi sanık tarafından mağdur edilmeye çalışılmaktadır. Geçen tüm bu süre içinde müvekkilimiz hala olayın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını yaşamaktadır. Yüzündeki kırıklar ve çatlaklar nedeniyle ameliyat olması gerekmekte ancak ameliyat bedelini karşılamak için çalışması gerekmektedir. Buna karşın uğradığı şiddetin yarattığı travmadan dolayı çalışmaya korkmaktadır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211202/kadin-calisanin-burnunu-kiran-patrona-45-yila-kadar-hapis-istemi-1051363431.html
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izmir, mahkeme, şiddet, hapis

Patronu tarafından burnu kırılan çalışana hapis talebi

12:23 03.12.2021
© DHAKadın çalışanın burnunu kıran patrona 4.5 yıla kadar hapis istemi
Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4.5 yıla kadar hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© DHA
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İzmir’de kafede pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep K.’nin burnunu kıran işletme sahibi Osman D. hakkında, hazırlanan iddianamede 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Aynı iddianamede savcı, kendini tavayla korumaya çalışan Zeynep K. hakkında da 1 yıl 6 aya kadar hapis isteminde bulundu.
Karşıyaka'daki bir kafede 7 Mayıs'ta yaşanan olayda, işletmenin ortaklarından Osman D., pastacı yardımcısı olarak çalışan 23 yaşındaki Zeynep K.’nin imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü.
DHA’nın aktardığına göre, Osman D.'nin tepki gösterdiği Zeynep K., "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Zeynep K.’nin burnu kırıldı.
Saldırı sonrasında Zeynep K. de kendini savunmak için mutfaktan aldığı tavayla Osman D.'ye vurdu. Olayın ardından Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Zeynep K.’nin, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmıyla yüzüme 1 kere vurdu, gözüme ve burnuma denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet beyi aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet beyin arabasıyla geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet bey, beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı" dediği öğrenildi.
Avukat Murat Turgut Minar'ın, Zeynep K. ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddianameyi tamamlayan savcı, Osman D. hakkında, 'silahla kasten nitelikli yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isterken, Zeynep K. hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

'Can havliyle kendini savundu'

Zeynep K.’nin burnunun kırılması sonrasında can havliyle kendisini korumaya çalışmasının sanık tarafından şikayet konusu yapıldığını belirten avukat Minar, "Müvekkilim bu davanın içinde dahi sanık tarafından mağdur edilmeye çalışılmaktadır. Geçen tüm bu süre içinde müvekkilimiz hala olayın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını yaşamaktadır. Yüzündeki kırıklar ve çatlaklar nedeniyle ameliyat olması gerekmekte ancak ameliyat bedelini karşılamak için çalışması gerekmektedir. Buna karşın uğradığı şiddetin yarattığı travmadan dolayı çalışmaya korkmaktadır" diye konuştu.
Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4.5 yıla kadar hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
TÜRKİYE
Kadın çalışanın burnunu kıran patrona 4.5 yıla kadar hapis istemi
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