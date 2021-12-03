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PFDK'dan İrfan Can Kahveci ve Necip Uysal'a 2 maç ceza
PFDK'dan İrfan Can Kahveci ve Necip Uysal'a 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), PFDK'dan İrfan Can Kahveci ve Necip Uysal'a 2 maç ceza verdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T09:34+0300
2021-12-03T09:33+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
irfan can kahveci
necip uysal
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'a 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, irfan can kahveci, necip uysal

PFDK'dan İrfan Can Kahveci ve Necip Uysal'a 2 maç ceza

09:34 03.12.2021
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), PFDK'dan İrfan Can Kahveci ve Necip Uysal'a 2 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'a 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR'un, 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR -KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN ALT 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu TAYFUR BİNGÖL'ün, 27.11.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
KASIMPAŞA teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun, 26.11.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR -KASIMPAŞA Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu HAKAN KUTLU hakkında, tedbire uymaması nedeniyle dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
BEŞİKTAŞ'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ -GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D, DOĞU TRİBÜN ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GÖZTEPE'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE -FENERBAHÇE Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, 220, DOĞU TRİBÜN 213 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GÖZTEPE'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE sporcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
FENERBAHÇE sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE -FENERBAHÇE Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE görevlisi ALİ BOZAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE görevlisi ALİ BOZAN'ın müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON 1 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BOLUSPOR Kulübü hakkında, 27.11.2021 tarihinde oynanan BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi ALPER ALTUNTAŞ'ın, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi KENAN TEMEL'in, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü görevlisi MEHMET KEMAL ALTUN'un, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
EYÜPSPOR Kulübü başkanı MURAT ÖZKAYA'nın, 27.11.2021 tarihinde oynanan BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- İSTANBULSPOR antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR antrenörü SERDAR KESİMAL'ın, müsabaka esnası ve sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTANBULSPOR antrenörü SERDAR KESİMAL'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
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