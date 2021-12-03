https://tr.sputniknews.com/20211203/popova-koronavirusun-bulastigi-kisinin-100-gun-tasiyici-olabilecegi-durumlar-mumkun-1051417780.html

Rospotrebnadzor: Koronavirüs bulaşan kişinin 100 gün taşıyıcı olabileceği durumlar mümkün

Rospotrebnadzor: Koronavirüs bulaşan kişinin 100 gün taşıyıcı olabileceği durumlar mümkün

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, koronavirüsün bulaştığı bazı hastaların 100’den fazla gün virüsü... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:14+0300

2021-12-03T16:14+0300

2021-12-03T16:20+0300

koronavirüs

kovid-19

rusya’da koronavirüs salgını

varyant

bulaşıcı hastalık

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Komsomolskaya Pravda radyosunda konuşan Popova, “Bazen virüsün 80 gün yayılım gösterdiği, hatta bunun 100 günden fazla olduğu durumlar gözlemleniyor. Son araştırmalar bunu gösteriyor, ancak elbette tehlike kaynağıysa ve virüsü yaymaya devam ediyorsa hiçbir doktor hastayı taburcu etmeyecektir” dedi.Virüsün kuluçka ile klinik belirtilerini göstermesi arasındaki maksimum sürenin 14 gün olduğunu belirten Popova, temaslı kişilerin neler olacağını görmek için iki hafta gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.Popova, koronavirüs geçirmiş ancak doktora başvurmamış olan kişi sayısının da çok olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html

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kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, varyant, bulaşıcı hastalık