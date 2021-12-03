https://tr.sputniknews.com/20211203/prof-dr-erinc-yeldanin-mezunu-oldugu-bogazici-universitesine-girisi-yasaklandi-1051431526.html

Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı

Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı

Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin Genel Sekreterlik emriyle yasaklandığını açıkladı. Yaşanan duruma itiraz edeceğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T23:15+0300

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türkiye

boğaziçi üniversitesi

kadir has üniversitesi

yasak

alp erinç yeldan

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Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik emriyle yasaklandı.Yeldan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum" dedi.Yeldan, şu ifadeleri kullandı: "1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum."

https://tr.sputniknews.com/20211112/prof-dr-ayse-bugra-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesine-girdi-1050743622.html

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