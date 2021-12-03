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Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı
Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı
Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin Genel Sekreterlik emriyle yasaklandığını açıkladı. Yaşanan duruma itiraz edeceğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T23:15+0300
2021-12-03T23:15+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
kadir has üniversitesi
yasak
alp erinç yeldan
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Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik emriyle yasaklandı.Yeldan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum" dedi.Yeldan, şu ifadeleri kullandı: "1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211112/prof-dr-ayse-bugra-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesine-girdi-1050743622.html
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boğaziçi üniversitesi, kadir has üniversitesi, yasak, alp erinç yeldan

Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı

23:15 03.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeAlp Erinç Yeldan
Alp Erinç Yeldan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin Genel Sekreterlik emriyle yasaklandığını açıkladı. Yaşanan duruma itiraz edeceğini kaydeden Yeldan, "Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyorum" dedi.
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik emriyle yasaklandı.
Yeldan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum" dedi.
Yeldan, şu ifadeleri kullandı: "1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum."
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