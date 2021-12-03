https://tr.sputniknews.com/20211203/putinden-omicronla-mucadele-planinin-gelistirilmesi-emri-1051418617.html

Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat

Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı mücadeleyle ilgili 7 Aralık’a kadar eylem planının... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:24+0300

2021-12-03T16:24+0300

2021-12-03T16:28+0300

koronavirüs

vladimir putin

kovid-19

rusya’da koronavirüs salgını

omicron

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, VTB Kapital’in 30 Kasım – 1 Aralık’ta düzenlediği 13. ‘Rusya Çağırıyor’ Yatırım Forumu’nun ardından talimat listesini onayladı.Belgenin metninde, “Rusya Hükümeti, ülke halkını koronavirüs enfeksiyonuna (Kovid-19) karşı koruma amacıyla, SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantının Rusya Federasyonu topraklarında yayılmasını önlemeye yönelik eylem planını temin etmeli” ifadesi yer alıyor.Talimatın 7 Aralık 2021 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/bilim-kurulu-uyesi-ozluden-omicron-uyarisi-cok-sayida-mutasyon-iceriyor-asilardan-kacabilir-1051360246.html

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vladimir putin, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, omicron