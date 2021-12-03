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Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat
Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı mücadeleyle ilgili 7 Aralık’a kadar eylem planının... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:24+0300
2021-12-03T16:28+0300
koronavirüs
vladimir putin
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
omicron
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, VTB Kapital’in 30 Kasım – 1 Aralık’ta düzenlediği 13. ‘Rusya Çağırıyor’ Yatırım Forumu’nun ardından talimat listesini onayladı.Belgenin metninde, “Rusya Hükümeti, ülke halkını koronavirüs enfeksiyonuna (Kovid-19) karşı koruma amacıyla, SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantının Rusya Federasyonu topraklarında yayılmasını önlemeye yönelik eylem planını temin etmeli” ifadesi yer alıyor.Talimatın 7 Aralık 2021 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
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vladimir putin, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, omicron

Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat

16:24 03.12.2021 (güncellendi: 16:28 03.12.2021)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı mücadeleyle ilgili 7 Aralık’a kadar eylem planının geliştirilmesi yönünde hükümete talimat verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, VTB Kapital’in 30 Kasım – 1 Aralık’ta düzenlediği 13. ‘Rusya Çağırıyor’ Yatırım Forumu’nun ardından talimat listesini onayladı.
Belgenin metninde, “Rusya Hükümeti, ülke halkını koronavirüs enfeksiyonuna (Kovid-19) karşı koruma amacıyla, SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantının Rusya Federasyonu topraklarında yayılmasını önlemeye yönelik eylem planını temin etmeli” ifadesi yer alıyor.
Talimatın 7 Aralık 2021 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Prof. Dr. Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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