Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, VTB Kapital’in 30 Kasım – 1 Aralık’ta düzenlediği 13. ‘Rusya Çağırıyor’ Yatırım Forumu’nun ardından talimat listesini onayladı.Belgenin metninde, “Rusya Hükümeti, ülke halkını koronavirüs enfeksiyonuna (Kovid-19) karşı koruma amacıyla, SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantının Rusya Federasyonu topraklarında yayılmasını önlemeye yönelik eylem planını temin etmeli” ifadesi yer alıyor.Talimatın 7 Aralık 2021 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı mücadeleyle ilgili 7 Aralık’a kadar eylem planının geliştirilmesi yönünde hükümete talimat verdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, VTB Kapital’in 30 Kasım – 1 Aralık’ta düzenlediği 13. ‘Rusya Çağırıyor’ Yatırım Forumu’nun ardından talimat listesini onayladı.
Belgenin metninde, “Rusya Hükümeti, ülke halkını koronavirüs enfeksiyonuna (Kovid-19) karşı koruma amacıyla, SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantının Rusya Federasyonu topraklarında yayılmasını önlemeye yönelik eylem planını temin etmeli” ifadesi yer alıyor.
Talimatın 7 Aralık 2021 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.