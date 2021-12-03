https://tr.sputniknews.com/20211203/rdif-dsonun-sputnik-vnin-onayini-ertelemesi-burokrasi-kaynakli---1051404492.html

RDIF: DSÖ'nün Sputnik V’nin onayını ertelemesi bürokrasi kaynaklı

RDIF: DSÖ'nün Sputnik V’nin onayını ertelemesi bürokrasi kaynaklı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Sputnik V koronavirüs aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tescil edilmesi sürecinin bürokratik... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T11:15+0300

2021-12-03T11:15+0300

2021-12-03T11:16+0300

koronavirüs

dsö

kirill dimitriyev

koronavirüs aşısı

sputnik v

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La Nacion gazetesine konuşan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın Sputnik V aşısının onaylanmamasının arkasında özel bir neden görmediklerini, zira aşının etkinliğinin yetkin tıp dergilerindeki makaleler ve tüm dünyadan gerçek verilerle doğrulandığını ifade etti. Dmitriyev, “Rusya Sağlık Bakanlığı, DSÖ ile yakından temas halinde. Yolumuzun önünde ufak tefek engellerin olduğunu görüyoruz, ancak bunlar tamamen bürokratik nitelikli” dedi. Dmitriyev, DSÖ'nün aşıyı onaylamasından sonra Rusya vatandaşlarının daha fazla ülkeye girebilmesinin mümkün olacağını söyledi. Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 71 ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor. Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/brezilya-sputnik-v-asisini-dsonun-tanimasinin-hemen-ardindan-otomatikman-taniyacagiz-1051299490.html

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