https://tr.sputniknews.com/20211203/rdif-dsonun-sputnik-vnin-onayini-ertelemesi-burokrasi-kaynakli---1051404492.html
RDIF: DSÖ'nün Sputnik V’nin onayını ertelemesi bürokrasi kaynaklı
RDIF: DSÖ'nün Sputnik V’nin onayını ertelemesi bürokrasi kaynaklı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Sputnik V koronavirüs aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tescil edilmesi sürecinin bürokratik... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T11:15+0300
2021-12-03T11:15+0300
2021-12-03T11:16+0300
koronavirüs
dsö
kirill dimitriyev
koronavirüs aşısı
sputnik v
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La Nacion gazetesine konuşan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın Sputnik V aşısının onaylanmamasının arkasında özel bir neden görmediklerini, zira aşının etkinliğinin yetkin tıp dergilerindeki makaleler ve tüm dünyadan gerçek verilerle doğrulandığını ifade etti. Dmitriyev, “Rusya Sağlık Bakanlığı, DSÖ ile yakından temas halinde. Yolumuzun önünde ufak tefek engellerin olduğunu görüyoruz, ancak bunlar tamamen bürokratik nitelikli” dedi. Dmitriyev, DSÖ'nün aşıyı onaylamasından sonra Rusya vatandaşlarının daha fazla ülkeye girebilmesinin mümkün olacağını söyledi. Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 71 ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor. Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/brezilya-sputnik-v-asisini-dsonun-tanimasinin-hemen-ardindan-otomatikman-taniyacagiz-1051299490.html
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dsö, kirill dimitriyev, koronavirüs aşısı, sputnik v
RDIF: DSÖ'nün Sputnik V’nin onayını ertelemesi bürokrasi kaynaklı
11:15 03.12.2021 (güncellendi: 11:16 03.12.2021)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Sputnik V koronavirüs aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tescil edilmesi sürecinin bürokratik engeller yüzünden uzadığını söyledi.
La Nacion gazetesine konuşan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın Sputnik V aşısının onaylanmamasının arkasında özel bir neden görmediklerini, zira aşının etkinliğinin yetkin tıp dergilerindeki makaleler ve tüm dünyadan gerçek verilerle doğrulandığını ifade etti.
Dmitriyev, “Rusya Sağlık Bakanlığı, DSÖ ile yakından temas halinde. Yolumuzun önünde ufak tefek engellerin olduğunu görüyoruz, ancak bunlar tamamen bürokratik nitelikli” dedi.
Dmitriyev, DSÖ'nün aşıyı onaylamasından sonra Rusya vatandaşlarının daha fazla ülkeye girebilmesinin mümkün olacağını söyledi.
Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 71 ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.