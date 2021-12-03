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Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğu ve Güneydoğu'da sınır ticaretine yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğu ve Güneydoğu'da sınır ticaretine yeni düzenleme
Doğu ve Güneydoğu 13 il için sınır ticareti için düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Suriye dahil... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T09:26+0300
2021-12-03T09:26+0300
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doğu
petrol
resmi gazete
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerimizden yapılacak sınır ticareti kurallara bağlandı.Esnaf ve tacir sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilmesi ve mağaza kiralayabilmesi için Sınır Ticarete Belgesi alacak. Belge başvurularını oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu karara bağlayacak.75 milyon dolarlık tarım, 75 milyon dolarlık sanayi ürünüİthalat değer limitleri, her bir komşu ülke için; 75 milyon Dolar kadar tarım, 75 milyon dolar kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon dolar olacak.Her bir komşu ülke için ithalat değer limiti 150 milyon dolardan aç olarak belirlenebilecek.Karar kapsamında esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya sınır ticaret merkezinden 30 gün içerisinde en fazla 75 bin dolar karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edilebilecek.Petrol ürünleri kapsam dışıİhracı ve ithali yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri ile silah , mühimmat ve patlayıcı maddeler sınır ticaretine konu edilemeyecek.Cumhuriyet'in haberine göre, bu kapsamda sınır ticaret merkezleri inşa edilecek. Bu merkezleri, bağlantı yolları ve altyapı işleri valiliklerce yapılacak.Gerçek dışı menşe belgesi ibraz edilerek ithal edildiği tespit olunan ürünler için eşyanın ithalinde ödenmesi öngörülen gümrük vergisi eş etkili vergi, diğer vergi ve mali yüklerin tamamı 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilecek , 4458 sayılı kanuna göre cezalandırılacak.
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doğu, petrol, resmi gazete, ticaret

Resmi Gazete'de yayınlandı: Doğu ve Güneydoğu'da sınır ticaretine yeni düzenleme

09:26 03.12.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Doğu ve Güneydoğu 13 il için sınır ticareti için düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Suriye dahil her komşu ülkeden150 milyon dolarlık ithalata izin verildi. Petrol ürünleri kapsam dışı tutuldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ile Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerimizden yapılacak sınır ticareti kurallara bağlandı.
Esnaf ve tacir sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilmesi ve mağaza kiralayabilmesi için Sınır Ticarete Belgesi alacak. Belge başvurularını oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu karara bağlayacak.

75 milyon dolarlık tarım, 75 milyon dolarlık sanayi ürünü

İthalat değer limitleri, her bir komşu ülke için; 75 milyon Dolar kadar tarım, 75 milyon dolar kadar sanayi ürünleri olmak üzere yıllık toplam 150 milyon dolar olacak.
Her bir komşu ülke için ithalat değer limiti 150 milyon dolardan aç olarak belirlenebilecek.
Karar kapsamında esnaf veya tacir ya da mağaza kiralayan tarafından ilgili gümrük kapısı veya sınır ticaret merkezinden 30 gün içerisinde en fazla 75 bin dolar karşılığı Türk Lirası değerinde eşya ithal edilebilecek.

Petrol ürünleri kapsam dışı

İhracı ve ithali yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri ile silah , mühimmat ve patlayıcı maddeler sınır ticaretine konu edilemeyecek.
Cumhuriyet'in haberine göre, bu kapsamda sınır ticaret merkezleri inşa edilecek. Bu merkezleri, bağlantı yolları ve altyapı işleri valiliklerce yapılacak.
Gerçek dışı menşe belgesi ibraz edilerek ithal edildiği tespit olunan ürünler için eşyanın ithalinde ödenmesi öngörülen gümrük vergisi eş etkili vergi, diğer vergi ve mali yüklerin tamamı 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilecek , 4458 sayılı kanuna göre cezalandırılacak.
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