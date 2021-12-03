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https://tr.sputniknews.com/20211203/roscosmos-baskani-rogozin-angara-hafif-tasiyici-roket-2022in-ilk-yarisinda-test-edilecek-1051425569.html
Roscosmos Başkanı Rogozin: Angara hafif taşıyıcı roket 2022’in ilk yarısında test edilecek
Roscosmos Başkanı Rogozin: Angara hafif taşıyıcı roket 2022’in ilk yarısında test edilecek
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testlerinin 2022’nin ilk yarısında yeniden... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T19:34+0300
2021-12-03T19:34+0300
savunma
rusya federal uzay ajansı
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Rogozin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin ‘Uzay Entegrasyonu’ forumunda yaptığı konuşmada, “Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testleri 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacak” ifadesini kullandı.Angara hafif taşıyıcı roketin ilk testi 2014’te gerçekleşmişti.
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rusya federal uzay ajansı, roscosmos, roket

Roscosmos Başkanı Rogozin: Angara hafif taşıyıcı roket 2022’in ilk yarısında test edilecek

19:34 03.12.2021
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testlerinin 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacağını belirtti.
Rogozin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin ‘Uzay Entegrasyonu’ forumunda yaptığı konuşmada, “Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testleri 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacak” ifadesini kullandı.
Angara hafif taşıyıcı roketin ilk testi 2014’te gerçekleşmişti.
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