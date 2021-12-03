Rus deniz piyadeleri, Kırım'da tatbikata başladı

ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz'deki askeri hareketliliği giderek artarken Rusya ordusu, bölgede olası bir provokasyonu önlemek ve savunma tedbirleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Poligonlara intikal sırasında deniz piyadeleri, teçhizat konvoylarını savunma ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını bastırma eylemlerini talim etti" dendi.Açıklamaya göre deniz piyadeleri, ateş eğitimi ve sürüş tatbikatları yapacak, her türlü silah ve tanksavar sistemlerinden hedef mevzilere atış yapacak, sürücü mekanikerler, engebeli arazide ve deniz kıyısında sürüş sırasında çeşitli engellerin üstesinden gelmek için sürüş tekniklerini talim edecek.Karadeniz Filosu, tatbikatın planlı olduğunun altını çizdi.
Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da 500'den fazla deniz piyadesinin katılımıyla sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını bastırma tatbikatı yapıldığını duyurdu.
ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz'deki askeri hareketliliği giderek artarken Rusya ordusu, bölgede olası bir provokasyonu önlemek ve savunma tedbirleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Poligonlara intikal sırasında deniz piyadeleri, teçhizat konvoylarını savunma ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını bastırma eylemlerini talim etti" dendi.
Açıklamaya göre deniz piyadeleri, ateş eğitimi ve sürüş tatbikatları yapacak, her türlü silah ve tanksavar sistemlerinden hedef mevzilere atış yapacak, sürücü mekanikerler, engebeli arazide ve deniz kıyısında sürüş sırasında çeşitli engellerin üstesinden gelmek için sürüş tekniklerini talim edecek.
Karadeniz Filosu, tatbikatın planlı olduğunun altını çizdi.