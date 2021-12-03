https://tr.sputniknews.com/20211203/rus-deniz-piyadeleri-kirimda-tatbikata-basladi-1051409821.html

Rus deniz piyadeleri, Kırım'da tatbikata başladı

Rus deniz piyadeleri, Kırım'da tatbikata başladı

Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da 500'den fazla deniz piyadesinin katılımıyla sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını bastırma tatbikatı yapıldığını duyurdu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:16+0300

2021-12-03T13:16+0300

2021-12-03T13:20+0300

karadeniz filosu

savunma

rusya

tatbikat

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101450/22/1014502296_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_bc8bce8fba0797ac9f4e8025f8738653.jpg

ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz'deki askeri hareketliliği giderek artarken Rusya ordusu, bölgede olası bir provokasyonu önlemek ve savunma tedbirleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Poligonlara intikal sırasında deniz piyadeleri, teçhizat konvoylarını savunma ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını bastırma eylemlerini talim etti" dendi.Açıklamaya göre deniz piyadeleri, ateş eğitimi ve sürüş tatbikatları yapacak, her türlü silah ve tanksavar sistemlerinden hedef mevzilere atış yapacak, sürücü mekanikerler, engebeli arazide ve deniz kıyısında sürüş sırasında çeşitli engellerin üstesinden gelmek için sürüş tekniklerini talim edecek.Karadeniz Filosu, tatbikatın planlı olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/rus-savas-ucaklari-karadeniz-uzerinde-egitim-ucusu-gerceklestirdi-1051127593.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karadeniz filosu, rusya, tatbikat, kırım