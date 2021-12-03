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Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus radar istasyonlarının bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 31 yabancı keşif uçağı ile 6 keşif İHA'sı tespit ettiğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:26+0300
2021-12-03T15:26+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
keşif uçuşu
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yayınlanan verilere göre yabancı ülkeler Rusya sınırları yakınındaki keşif faaliyetlerini Moskova'nın tüm uyarılarına rağmen sürdürüyor.Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı veriler, bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 31 yabancı keşif uçağı ile 6 keşif İHA'sı görüldüğünü işaret ediyor.Rusya hava savunma birliklerine ait 2 avcı uçağı, yabancı keşif uçaklarının Rusya sınırlarına çok fazla yaklaşması nedeniyle havalanarak yabancı uçaklara eşlik etti.Açıklamada, Rusya sınırlarının yabancı avcı uçakları tarafından ihlal edilmediğinin altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/lavrov-nato-askeri-guclerini-ve-techizatini-sinirlarimiza-yigiyor-1051294008.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, keşif uçuşu

Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü

15:26 03.12.2021
© REUTERS / Hamad I MohammedABD savaş uçağı
ABD savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus radar istasyonlarının bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 31 yabancı keşif uçağı ile 6 keşif İHA'sı tespit ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yayınlanan verilere göre yabancı ülkeler Rusya sınırları yakınındaki keşif faaliyetlerini Moskova'nın tüm uyarılarına rağmen sürdürüyor.
Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı veriler, bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 31 yabancı keşif uçağı ile 6 keşif İHA'sı görüldüğünü işaret ediyor.
Rusya hava savunma birliklerine ait 2 avcı uçağı, yabancı keşif uçaklarının Rusya sınırlarına çok fazla yaklaşması nedeniyle havalanarak yabancı uçaklara eşlik etti.
Açıklamada, Rusya sınırlarının yabancı avcı uçakları tarafından ihlal edilmediğinin altı çizildi.
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