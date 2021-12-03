https://tr.sputniknews.com/20211203/rusya-savunma-bakanligi-sinirlarimizda-bir-haftada-30dan-fazla-yabanci-kesif-ucagi-goruldu-1051416059.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus radar istasyonlarının bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 31 yabancı keşif uçağı ile 6 keşif İHA'sı tespit ettiğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T15:26+0300

2021-12-03T15:26+0300

2021-12-03T15:26+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

keşif uçuşu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yayınlanan verilere göre yabancı ülkeler Rusya sınırları yakınındaki keşif faaliyetlerini Moskova'nın tüm uyarılarına rağmen sürdürüyor.Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı veriler, bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 31 yabancı keşif uçağı ile 6 keşif İHA'sı görüldüğünü işaret ediyor.Rusya hava savunma birliklerine ait 2 avcı uçağı, yabancı keşif uçaklarının Rusya sınırlarına çok fazla yaklaşması nedeniyle havalanarak yabancı uçaklara eşlik etti.Açıklamada, Rusya sınırlarının yabancı avcı uçakları tarafından ihlal edilmediğinin altı çizildi.

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