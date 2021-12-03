https://tr.sputniknews.com/20211203/rusya-ve-suriye-askeri-polislerinden-ilk-ortak-tatbikat--1051402879.html

Rusya ve Suriye askeri polislerinden ilk ortak tatbikat

Rusya ve Suriye askeri polislerinden ilk ortak tatbikat

Rusya ve Suriye askeri polis birlikleri İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi yakınında, Halep vilayetinde ortak tatbikat gerçekleştirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:09+0300

2021-12-03T10:09+0300

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savunma

rusya

suriye

polis

ortak tatbikat

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Suriye Askeri Polis Tabur Komutanı Halid Muhammed, ilk kez böyle bir tatbikat düzenlendiğini söyledi. Gazetecilere konuşan Muhammed, bugün Rusya ve Suriye askeri polis güçleri arasında ilk kez ortak tatbikatının düzenlendiğini ifade etti. Muhammed, “Tatbikat koşulları muharebe bölgelerine yakın bir sahada yapılıyor. Rus meslektaşlarımız yanımızdayken kendimizden daha emin oluyoruz. Bu ortak eğitim etkileşim kurmamıza, silah kullanımı, taktikler ve savaş alanında görevlerin birlikte gerçekleştirilmesi bakımından uyumu artırmamıza yardımcı oluyor” dedi. Tatbikat sırasında Rus güçlerinin de desteğiyle sahte düşmanın mevzileri etkisiz hale getirildi.Bununla birlikte bu tür eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

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rusya, suriye, polis, ortak tatbikat