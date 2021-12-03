https://tr.sputniknews.com/20211203/rusyada-kovid-19-vakalarinin-artis-orani-kasim-ayinda-yuzde-20-azaldi-1051397622.html
Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı
Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Rusya'da Kovid-19 vakalarındaki artış oranının kasım ayının başlarından bu yana yüzde 20 azaldığını duyurdu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T01:32+0300
2021-12-03T01:32+0300
2021-12-03T01:32+0300
koronavirüs
rusya
anna popova
salgın
rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Komsomolskaya Pravda radyosunda katıldığı programda Popova, sadece toplumsal bağışıklığın virüsün yayılmasını önleyebileceğini belirterek, "Kasım ayının başlarından bu yana yüzde 20'nin üstünde bir düşüş gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.Yetkili, sağlık önlemlerinin Kovid-19’la mücadelede en önemli faktör olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 389 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 837) yüzde 1.6 daha yüksek olduğu duyuruldu.Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 107’e ulaştı. Son 24 saat içinde bin 221 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/moskova-koronavirusle-mucadeleye-yardimci-olan-inovasyonlarda-avrupa-birincisi-1051310041.html
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rusya, anna popova, salgın, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), vaka, koronavirüs, kovid-19
Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Rusya'da Kovid-19 vakalarındaki artış oranının kasım ayının başlarından bu yana yüzde 20 azaldığını duyurdu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Komsomolskaya Pravda radyosunda katıldığı programda Popova, sadece toplumsal bağışıklığın virüsün yayılmasını önleyebileceğini belirterek, "Kasım ayının başlarından bu yana yüzde 20'nin üstünde bir düşüş gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yetkili, sağlık önlemlerinin Kovid-19’la mücadelede en önemli faktör olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 389 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 837) yüzde 1.6 daha yüksek olduğu duyuruldu.
Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 107’e ulaştı. Son 24 saat içinde bin 221 kişi hayatını kaybetti.