https://tr.sputniknews.com/20211203/rusyada-kovid-19-vakalarinin-artis-orani-kasim-ayinda-yuzde-20-azaldi-1051397622.html

Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı

Rusya'da Kovid-19 vakalarının artış oranı kasım ayında yüzde 20 azaldı

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Rusya'da Kovid-19 vakalarındaki artış oranının kasım ayının başlarından bu yana yüzde 20 azaldığını duyurdu. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T01:32+0300

2021-12-03T01:32+0300

2021-12-03T01:32+0300

koronavirüs

rusya

anna popova

salgın

rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)

vaka

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051397595_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_c4bfa0e8965981a72e4d69f35d6ef858.jpg

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Komsomolskaya Pravda radyosunda katıldığı programda Popova, sadece toplumsal bağışıklığın virüsün yayılmasını önleyebileceğini belirterek, "Kasım ayının başlarından bu yana yüzde 20'nin üstünde bir düşüş gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.Yetkili, sağlık önlemlerinin Kovid-19’la mücadelede en önemli faktör olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 389 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 837) yüzde 1.6 daha yüksek olduğu duyuruldu.Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 107’e ulaştı. Son 24 saat içinde bin 221 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/moskova-koronavirusle-mucadeleye-yardimci-olan-inovasyonlarda-avrupa-birincisi-1051310041.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, anna popova, salgın, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), vaka, koronavirüs, kovid-19