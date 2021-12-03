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Rusya'dan Google ve Meta'ya yeni dava: Yıllık cironun yüzde 10 tutarında ceza kesilebilir
Rusya'dan Google ve Meta'ya yeni dava: Yıllık cironun yüzde 10 tutarında ceza kesilebilir
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google LLC ve Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) şirketlerine... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T14:28+0300
2021-12-03T14:37+0300
google
dünya
rusya
para cezası
meta
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Yasaklı içerikleri sitelerinden kaldırmayı reddeden Google ve Meta'ya Rusya'da yeni dava açıldı.Moskova'daki bir mahkemeye sunulan dava belgelerine göre ABD'li şirketlere yıllık cirolarının yüzde 5 ila 10'una kadar ceza kesilebilir.Moskova mahkemesi, Google ve Meta'nın dava dosyalarını 24 Aralık'ta yapılacak duruşmada karara bağlayacak.Daha önce Roskomnadzor, Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest ve Twitch'e Rusya'da temsilcilik açmaları için yıl sonuna kadar süre vermişti.Roskomnadzor'dan Haziran ayında yapılan açıklamada Facebook/Instagram'ın, 2015'ten beri 3 bin 700'den fazla yasaklı içeriği silmediği belirtilmişti.Google/YouTube'un 2015'ten bu yana 5 bin 200'den fazla yasaklı içeriği silmediği ve bununla ilgili taleplere ortalama 82 günde yanıt verdiği bildirilmişti. Google'ın, arama sonuçlarında çıkan zararlı içeriğin yüzde 30'unu hala daha sistemde tuttuğu vurgulanmıştı.
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google, rusya, para cezası, meta

Rusya'dan Google ve Meta'ya yeni dava: Yıllık cironun yüzde 10 tutarında ceza kesilebilir

14:28 03.12.2021 (güncellendi: 14:37 03.12.2021)
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREGoogle logo
Google logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google LLC ve Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) şirketlerine yeni dava açtı.
Yasaklı içerikleri sitelerinden kaldırmayı reddeden Google ve Meta'ya Rusya'da yeni dava açıldı.
Moskova'daki bir mahkemeye sunulan dava belgelerine göre ABD'li şirketlere yıllık cirolarının yüzde 5 ila 10'una kadar ceza kesilebilir.
Moskova mahkemesi, Google ve Meta'nın dava dosyalarını 24 Aralık'ta yapılacak duruşmada karara bağlayacak.
Daha önce Roskomnadzor, Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest ve Twitch'e Rusya'da temsilcilik açmaları için yıl sonuna kadar süre vermişti.
Roskomnadzor'dan Haziran ayında yapılan açıklamada Facebook/Instagram'ın, 2015'ten beri 3 bin 700'den fazla yasaklı içeriği silmediği belirtilmişti.
Google/YouTube'un 2015'ten bu yana 5 bin 200'den fazla yasaklı içeriği silmediği ve bununla ilgili taleplere ortalama 82 günde yanıt verdiği bildirilmişti. Google'ın, arama sonuçlarında çıkan zararlı içeriğin yüzde 30'unu hala daha sistemde tuttuğu vurgulanmıştı.
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