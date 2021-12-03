https://tr.sputniknews.com/20211203/rusyadan-google-ve-metaya-yeni-dava-yillik-cironun-yuzde-10-tutarinda-ceza-kesilebilir-1051413260.html

Rusya'dan Google ve Meta'ya yeni dava: Yıllık cironun yüzde 10 tutarında ceza kesilebilir

Rusya'dan Google ve Meta'ya yeni dava: Yıllık cironun yüzde 10 tutarında ceza kesilebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google LLC ve Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) şirketlerine... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T14:28+0300

2021-12-03T14:28+0300

2021-12-03T14:37+0300

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Yasaklı içerikleri sitelerinden kaldırmayı reddeden Google ve Meta'ya Rusya'da yeni dava açıldı.Moskova'daki bir mahkemeye sunulan dava belgelerine göre ABD'li şirketlere yıllık cirolarının yüzde 5 ila 10'una kadar ceza kesilebilir.Moskova mahkemesi, Google ve Meta'nın dava dosyalarını 24 Aralık'ta yapılacak duruşmada karara bağlayacak.Daha önce Roskomnadzor, Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest ve Twitch'e Rusya'da temsilcilik açmaları için yıl sonuna kadar süre vermişti.Roskomnadzor'dan Haziran ayında yapılan açıklamada Facebook/Instagram'ın, 2015'ten beri 3 bin 700'den fazla yasaklı içeriği silmediği belirtilmişti.Google/YouTube'un 2015'ten bu yana 5 bin 200'den fazla yasaklı içeriği silmediği ve bununla ilgili taleplere ortalama 82 günde yanıt verdiği bildirilmişti. Google'ın, arama sonuçlarında çıkan zararlı içeriğin yüzde 30'unu hala daha sistemde tuttuğu vurgulanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyadan-googlea-3-milyon-ruble-para-cezasi-1051298230.html

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