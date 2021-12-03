https://tr.sputniknews.com/20211203/saglik-bakanligi-gunluk-koronavirus-tablosunu-acikladi-1051425041.html

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T19:21+0300

2021-12-03T19:21+0300

2021-12-03T19:35+0300

koronavirüs

korona

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi

https://tr.sputniknews.com/20211201/turkiyede-22-bin-556--yeni-vaka-tespit-edildi-196-kisi-koronavirus-nedeniyle-yasamini-yitirdi-1051345880.html

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2021

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korona