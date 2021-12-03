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https://tr.sputniknews.com/20211203/sel-felaketinde-kaybolmustu-114-gun-sonra-giyabi-cenaze-namazi-kilindi-1051421129.html
Sel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı
Sel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kulüp binasının çökmesi sonucu kaybolan 27 yaşındaki amatör futbolcu Eray Çelebi için Karabük'te... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:24+0300
2021-12-03T17:24+0300
türkiye
kastamonu
sel
futbolcu
gıyabi cenaze namazı
bozkurt
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.Selde kaybolanlardan biri de 26 yaşındaki Karabüklü Amatör Futbolcu Eray Çelebi oldu. Halı saha turnuvasına katılmak amacıyla 1 Ağustos'ta Bozkurt'a giden Çelebi, kaldığı kulüp tesisinin yıkılması sonucu sel sularına kapıldı.Sel felaketinde kaybolan ve yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Eray Çelebi için Karabük 5000 Evler Merkez Camii’nde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çelebi'nin babası Şakir Çelebi ve kardeşlerinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, kurum müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından gıyabi cenazesi kılınan Eray Çelebi'nin babası Şakir Çelebi, “Oğlum 11 Ağustos’tan beri bulunamadı. Biz de gıyabi cenaze namazı kılınsın istedik. Sağ olsun, valimizin sayesinde kıldırdık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/icisleri-bakani-soylu-sinoptaki-selde-kaybolanlarin-giyabi-cenaze-namazina-katildi-1050456842.html
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kastamonu, sel, futbolcu, gıyabi cenaze namazı, bozkurt

Sel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı

17:24 03.12.2021
© İHASel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı
Sel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kulüp binasının çökmesi sonucu kaybolan 27 yaşındaki amatör futbolcu Eray Çelebi için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
Selde kaybolanlardan biri de 26 yaşındaki Karabüklü Amatör Futbolcu Eray Çelebi oldu. Halı saha turnuvasına katılmak amacıyla 1 Ağustos'ta Bozkurt'a giden Çelebi, kaldığı kulüp tesisinin yıkılması sonucu sel sularına kapıldı.
Sel felaketinde kaybolan ve yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Eray Çelebi için Karabük 5000 Evler Merkez Camii’nde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çelebi'nin babası Şakir Çelebi ve kardeşlerinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, kurum müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından gıyabi cenazesi kılınan Eray Çelebi'nin babası Şakir Çelebi, “Oğlum 11 Ağustos’tan beri bulunamadı. Biz de gıyabi cenaze namazı kılınsın istedik. Sağ olsun, valimizin sayesinde kıldırdık” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
3 Kasım, 20:44
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