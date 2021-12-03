https://tr.sputniknews.com/20211203/sel-felaketinde-kaybolmustu-114-gun-sonra-giyabi-cenaze-namazi-kilindi-1051421129.html

Sel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı

Sel felaketinde kaybolmuştu, 114 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kulüp binasının çökmesi sonucu kaybolan 27 yaşındaki amatör futbolcu Eray Çelebi için Karabük'te... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:24+0300

2021-12-03T17:24+0300

2021-12-03T17:24+0300

türkiye

kastamonu

sel

futbolcu

gıyabi cenaze namazı

bozkurt

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.Selde kaybolanlardan biri de 26 yaşındaki Karabüklü Amatör Futbolcu Eray Çelebi oldu. Halı saha turnuvasına katılmak amacıyla 1 Ağustos'ta Bozkurt'a giden Çelebi, kaldığı kulüp tesisinin yıkılması sonucu sel sularına kapıldı.Sel felaketinde kaybolan ve yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Eray Çelebi için Karabük 5000 Evler Merkez Camii’nde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çelebi'nin babası Şakir Çelebi ve kardeşlerinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, kurum müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından gıyabi cenazesi kılınan Eray Çelebi'nin babası Şakir Çelebi, “Oğlum 11 Ağustos’tan beri bulunamadı. Biz de gıyabi cenaze namazı kılınsın istedik. Sağ olsun, valimizin sayesinde kıldırdık” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/icisleri-bakani-soylu-sinoptaki-selde-kaybolanlarin-giyabi-cenaze-namazina-katildi-1050456842.html

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kastamonu, sel, futbolcu, gıyabi cenaze namazı, bozkurt