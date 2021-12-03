https://tr.sputniknews.com/20211203/soylu-ana-muhalefet-partisi-genel-baskani-suc-orgutlerinin-agina-dusup-mekan-basmaya-gitmez-1051405806.html

Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp, mekan basmaya gitmez

Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp, mekan basmaya gitmez

İçişleri Bakanı Soylu, "Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun" diyerek TÜİK binasına giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'na "Ana Muhalefet... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T11:43+0300

2021-12-03T11:43+0300

2021-12-03T11:53+0300

kemal kılıçdaroğlu

süleyman soylu

politika

tüik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84afa3a6c4fc3e8c2947c6b850b9569d.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."

https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, tüik