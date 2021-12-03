https://tr.sputniknews.com/20211203/soylu-ana-muhalefet-partisi-genel-baskani-suc-orgutlerinin-agina-dusup-mekan-basmaya-gitmez-1051405806.html
Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp, mekan basmaya gitmez
Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp, mekan basmaya gitmez
İçişleri Bakanı Soylu, "Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun" diyerek TÜİK binasına giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'na "Ana Muhalefet... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T11:43+0300
2021-12-03T11:43+0300
2021-12-03T11:53+0300
kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
politika
tüik
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."
https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html
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kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, tüik
Soylu: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp, mekan basmaya gitmez
11:43 03.12.2021 (güncellendi: 11:53 03.12.2021)
İçişleri Bakanı Soylu, "Randevu istedim vermediler, geliyorum haberiniz olsun" diyerek TÜİK binasına giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'na "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."