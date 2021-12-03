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Stalin’e de verilen Zafer Nişanı özel tasarımlı aracın amblemi oldu
Stalin’e de verilen Zafer Nişanı özel tasarımlı aracın amblemi oldu
Lüks otomobil ithalatı yapan Royal Motors şirketi, Rusya’nın başkenti Moskova’da amblemi Sovyetler Birliği’nin en yüksek askeri nişanı olan Zafer Nişanı ile... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:18+0300
2021-12-03T17:18+0300
sovyetler birliği
2. dünya savaşı
lüks araç
stalin
dünya
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Sovyetler Birliği’nde İkinci Dünya Savaşı için verilen en yüksek askeri nişan olan Zafer Nişanı (Orden Pobedı), otomobil amblemi oldu.Royal Motors şirketi Moskova’da amblemi nişanla aynı tasarımda olan bir aracı satışa sundu.Aracın Rus bir işadamının siparişi üzerine, GAZ M-20 Pobeda aracının seri üretimine başlanmasının 75. yıldönümü anısına hazırlandığı belirtiliyor, ancak bu işadamının ismi açıklanmıyor.Amblem aracın ön ve arka tamponunda bulunuyor.Pobeda aracı Mercedes-Benz CL-Class 550 temel alınarak 2006 yılında üretildi. Aracın maksimum hızı saatte 250 km.Aracın fiyatı 12.2 milyon ruble. Zafer Nişanı ilk olarak 1943 yılında çıkarıldı. 1944’te nişanın verildiği ilk kişiler Sovyet lider Josef Stalin, Mareşal Georgiy Jukov ve Aleksandr Vasilevskiy oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210609/turk-sirketi-rusyanin-ilk-luks-araci-aurusun-en-buyuk-lokal-tedarikcisi-oldu-1044695756.html
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sovyetler birliği, 2. dünya savaşı, lüks araç, stalin

Stalin’e de verilen Zafer Nişanı özel tasarımlı aracın amblemi oldu

17:18 03.12.2021
© Royalmotorszafer nişanı
zafer nişanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Royalmotors
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Lüks otomobil ithalatı yapan Royal Motors şirketi, Rusya’nın başkenti Moskova’da amblemi Sovyetler Birliği’nin en yüksek askeri nişanı olan Zafer Nişanı ile aynı tasarımda ambleme sahip bir aracı satışa çıkardı. Bu nişanın verildiği kişiler arasında Sovyet lideri Josef Stalin de var.
Sovyetler Birliği’nde İkinci Dünya Savaşı için verilen en yüksek askeri nişan olan Zafer Nişanı (Orden Pobedı), otomobil amblemi oldu.
Royal Motors şirketi Moskova’da amblemi nişanla aynı tasarımda olan bir aracı satışa sundu.
Aracın Rus bir işadamının siparişi üzerine, GAZ M-20 Pobeda aracının seri üretimine başlanmasının 75. yıldönümü anısına hazırlandığı belirtiliyor, ancak bu işadamının ismi açıklanmıyor.
Amblem aracın ön ve arka tamponunda bulunuyor.
Pobeda aracı Mercedes-Benz CL-Class 550 temel alınarak 2006 yılında üretildi. Aracın maksimum hızı saatte 250 km.
Aracın fiyatı 12.2 milyon ruble. Zafer Nişanı ilk olarak 1943 yılında çıkarıldı. 1944’te nişanın verildiği ilk kişiler Sovyet lider Josef Stalin, Mareşal Georgiy Jukov ve Aleksandr Vasilevskiy oldu.
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