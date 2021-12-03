https://tr.sputniknews.com/20211203/staline-de-verilen-zafer-nisani-ozel-tasarimli-aracin-amblemi-oldu-1051420935.html

Stalin’e de verilen Zafer Nişanı özel tasarımlı aracın amblemi oldu

Stalin’e de verilen Zafer Nişanı özel tasarımlı aracın amblemi oldu

Lüks otomobil ithalatı yapan Royal Motors şirketi, Rusya’nın başkenti Moskova’da amblemi Sovyetler Birliği’nin en yüksek askeri nişanı olan Zafer Nişanı ile... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:18+0300

2021-12-03T17:18+0300

2021-12-03T17:18+0300

sovyetler birliği

2. dünya savaşı

lüks araç

stalin

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051421022_0:32:663:404_1920x0_80_0_0_a5140438e21512421ca5db4a2bf64498.png

Sovyetler Birliği’nde İkinci Dünya Savaşı için verilen en yüksek askeri nişan olan Zafer Nişanı (Orden Pobedı), otomobil amblemi oldu.Royal Motors şirketi Moskova’da amblemi nişanla aynı tasarımda olan bir aracı satışa sundu.Aracın Rus bir işadamının siparişi üzerine, GAZ M-20 Pobeda aracının seri üretimine başlanmasının 75. yıldönümü anısına hazırlandığı belirtiliyor, ancak bu işadamının ismi açıklanmıyor.Amblem aracın ön ve arka tamponunda bulunuyor.Pobeda aracı Mercedes-Benz CL-Class 550 temel alınarak 2006 yılında üretildi. Aracın maksimum hızı saatte 250 km.Aracın fiyatı 12.2 milyon ruble. Zafer Nişanı ilk olarak 1943 yılında çıkarıldı. 1944’te nişanın verildiği ilk kişiler Sovyet lider Josef Stalin, Mareşal Georgiy Jukov ve Aleksandr Vasilevskiy oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210609/turk-sirketi-rusyanin-ilk-luks-araci-aurusun-en-buyuk-lokal-tedarikcisi-oldu-1044695756.html

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sovyetler birliği, 2. dünya savaşı, lüks araç, stalin