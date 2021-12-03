https://tr.sputniknews.com/20211203/suudi-arabistan-ile-krize-neden-olan-lubnanli-bakan-istifa-etti-1051414636.html

Suudi Arabistan ile krize neden olan Lübnanlı bakan istifa etti

Suudi Arabistan ile krize neden olan Lübnanlı bakan istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri ile ülkesi arasında krize neden olan açıklamaları nedeniyle istifa ettiğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T15:04+0300

2021-12-03T15:04+0300

2021-12-03T15:04+0300

dünya

suudi arabistan

lübnan

istifa

george kordahi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051414438_0:257:3185:2048_1920x0_80_0_0_203abd4a67967156c4c661c1d6bd5882.jpg

Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Kordahi, Bakanlığa getirilmeden önce yaptığı açıklamaların neden olduğu diplomatik krize değinerek, "Bir süre düşündükten sonra, Lübnan'ı bu krizden çıkaracak bir şey önermek için zamanın uygun olduğuna karar verdim" dedi.İstifasını sunduğunu belirten bakan Kordahi, "Umarım bu istifa, Körfez ile daha iyi ilişkiler için pencereyi veya bu duvarda bir boşluğu açar" ifadelerini kullandı.Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti. Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti.Açıklamaların gündeme oturmasının ardından Suudi Arabistan Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmış, Lübnan mallarının ithalatına yasak getirerek halihazırda ekonomik krizle boğuşan ülkede ticaretin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştu. Krizin diğer körfez ülkelerine de yayılması üzerine hakkında istifa çağrıları yapılan Kordahi, göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmeyi reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211027/lubnan-enformasyon-bakaninin-keske-darbe--olsa-aciklamasi-tartismalara-neden-oldu-1050217690.html

suudi arabistan

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, lübnan, istifa, george kordahi