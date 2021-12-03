https://tr.sputniknews.com/20211203/suudi-arabistan-ile-krize-neden-olan-lubnanli-bakan-istifa-etti-1051414636.html
Suudi Arabistan ile krize neden olan Lübnanlı bakan istifa etti
Suudi Arabistan ile krize neden olan Lübnanlı bakan istifa etti
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri ile ülkesi arasında krize neden olan açıklamaları nedeniyle istifa ettiğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:04+0300
2021-12-03T15:04+0300
2021-12-03T15:04+0300
dünya
suudi arabistan
lübnan
istifa
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Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Kordahi, Bakanlığa getirilmeden önce yaptığı açıklamaların neden olduğu diplomatik krize değinerek, "Bir süre düşündükten sonra, Lübnan'ı bu krizden çıkaracak bir şey önermek için zamanın uygun olduğuna karar verdim" dedi.İstifasını sunduğunu belirten bakan Kordahi, "Umarım bu istifa, Körfez ile daha iyi ilişkiler için pencereyi veya bu duvarda bir boşluğu açar" ifadelerini kullandı.Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti. Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti.Açıklamaların gündeme oturmasının ardından Suudi Arabistan Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmış, Lübnan mallarının ithalatına yasak getirerek halihazırda ekonomik krizle boğuşan ülkede ticaretin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştu. Krizin diğer körfez ülkelerine de yayılması üzerine hakkında istifa çağrıları yapılan Kordahi, göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmeyi reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/lubnan-enformasyon-bakaninin-keske-darbe--olsa-aciklamasi-tartismalara-neden-oldu-1050217690.html
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suudi arabistan, lübnan, istifa, george kordahi
Suudi Arabistan ile krize neden olan Lübnanlı bakan istifa etti
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri ile ülkesi arasında krize neden olan açıklamaları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Kordahi, Bakanlığa getirilmeden önce yaptığı açıklamaların neden olduğu diplomatik krize değinerek, "Bir süre düşündükten sonra, Lübnan'ı bu krizden çıkaracak bir şey önermek için zamanın uygun olduğuna karar verdim" dedi.
İstifasını sunduğunu belirten bakan Kordahi, "Umarım bu istifa, Körfez ile daha iyi ilişkiler için pencereyi veya bu duvarda bir boşluğu açar" ifadelerini kullandı.
Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti.
Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti.
Açıklamaların gündeme oturmasının ardından Suudi Arabistan Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmış, Lübnan mallarının ithalatına yasak getirerek halihazırda ekonomik krizle boğuşan ülkede ticaretin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştu.
Krizin diğer körfez ülkelerine de yayılması üzerine hakkında istifa çağrıları yapılan Kordahi, göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmeyi reddetmişti.